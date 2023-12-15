3.6萬鈔票藏天花板「被老鼠啃爛」淪碎片！　老夫妻崩潰

▲ 千元紙鈔全變成碎片。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國一對老夫妻將賣豬賺來的4萬泰銖（約新台幣3.6萬）現金等貴重物品藏在天花板上， 5天後查看竟發現鈔票變成碎片，完全無法使用，一開始還以為是遭小偷，未料是被老鼠啃爛。

綜合Thairath等泰媒，網友蘇叻沙克（Surasak Orasri）10日在臉書PO文分享，他爸媽將大把鈔票和金飾藏在天花板上，短短5天後再次查看卻發現鈔票變成碎片，竟是被老鼠咬去做成老鼠窩，只剩下金飾完好無損，希望以爸媽的教訓警惕親友。

這對老夫妻受訪表示，他們5日將賣豬賺來的4萬泰銖、一條金項鍊和存摺放進布袋裡，藏在天花板上，10日想起那天會有錢入帳，便打算拿存摺去確認，打開天花板卻發現鈔票不翼而飛，起初以為家中遭竊，擔心帳戶裡的錢會被盜領，趕緊報警。

蘇叻沙克和親友、附近鄰居得知消息後紛紛趕來幫忙，仔細查看後卻在天花板上的老鼠窩裡發現紙鈔碎片和大布袋，眾人頓時鬆了口氣，為老夫婦歡呼，但40張千元鈔票早被咬得稀巴爛。

影片中可見，一張張被咬爛的鈔票散落在滿是塵土的天花板層板上，就連存摺和布包都被咬出大洞，還好金飾逃過一劫。老奶奶事後難過表示，她以後絕對不會再將貴重物品藏在天花板上。