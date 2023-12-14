趙少康批對台商不聞不問　民進黨：一出事就拿台商擋箭

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨副總統候選人趙少康今（14）批評，民進黨對台商不聞不問等語，民進黨發言人張志豪晚間批評，「請趙少康先生不要為了選舉，就抹殺政府團隊和公務人員的辛苦努力，更不要一出事，就躲到台商的背後，牽拖無辜的台商來當自己的擋箭牌」。

趙少康今陪同桃園楊梅與第二選區立委參選人涂權吉車掃，談及國民黨副主席夏立言訪陸一事，他表示，大陸台商會正換屆交接會長，國民黨一向關心台商，民進黨對台商不聞不問，只希望台商多賺錢回台，去年賺大陸1600億美金，賺了這麼多，民進黨對台商做了什麼、服務什麼，台商有問題民進黨有幫他們解決嗎？

對此，張志豪表示，蔡政府執政7年多來照顧台商從未間斷，反倒是國民黨每次訪中被質疑，就拿台商當「擋箭牌」，才是真正陷台商於不義。趙少康身為國民黨副總統候選人，不思如何與政府一起努力服務台商，反而為了選舉利益把台商做為籌碼，以錯誤偏頗的言論搧動政黨對立，完全不適任。

張志豪表示，民進黨政府對海外所有台商做的努力和政績有目共睹，包括陸委會、經濟部與海基會也都非常積極服務和協助在中國的台商。例如海基會，就長期關心台商的各項問題與需求，協助台商創新及升級、回台投資及佈局全球，對於台商及眷屬的各項服務也從未間斷。

張志豪批評，外媒和國人質疑的是「選前敏感時刻，國民黨派人去中國到底要做什麼？會見哪些中共官員？」結果趙少康卻試圖把焦點轉移到台商身上，更用偏頗、狹隘又錯誤的角度，曲解民進黨政府對台商的照顧，為國民黨倍受質疑的「親中路線」辯護，完全無法令人信服。

張志豪舉例，前總統馬英九辦公室執行長蕭旭岑之前密訪北京，對外也是說去「學術交流」，結果回來後馬英九立刻就變「藍白合」大推手。夏立言從去年到現在已經去了4次中國，國民黨也都說為了「台商座談」，但哪一次不是見了中國官員？還跟著附和中共的統戰主張？

張志豪認為，趙少康身為國民黨的副總統候選人，理應為包括在中台商在內的所有國人所加考量。但趙少康不僅在兩岸政策沒有好好做功課，更一爆發爭議就躲到台商背後，請趙少康應拿出競選國家副元首該有的常識和格局；也請國民黨向人民交代清楚：夏立言此趟赴中的行程為何？將見哪些中共官員？又到底要與中共談什麼？