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巧思解決肺阻塞用藥難題　桃醫創新教育工具成國際亮點

▲衛福部立桃園醫院醫護人員針對肺阻塞病患用藥難題，設計專為醫護人員教育與病患衛教製作的「吸氣先鋒創新衛教工具」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部立桃園醫院醫護人員針對肺阻塞病患用藥難題，設計專為醫護人員教育與病患衛教製作的「吸氣先鋒創新衛教工具」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對肺阻塞病患引以為苦的使用吸入型裝置難題，衛福部立桃園醫院副護理長胡慧君最近設計一個專為醫護人員教育與病患衛教製作的「吸氣先鋒創新衛教工具」，製作教學短片提供 QR code讓學習者快速觀看學習，將透過參與台灣護理學會舉辦的「護理的力量Power in nursing國際護理創意獎暨坎城未來師培訓計畫」，運用新媒體力量，解決醫護人員在臨床上需求，並將臨床專業發想推向國際舞台。

桃園醫院指出，環顧國內肺阻塞病患以年長者為多，學習使用吸入型裝置成為一大挑戰，患者不僅擔心吸入不到藥物，還有操作裝置不當等顧慮。臨床上不但對患者造成困擾，對新進醫護人員而言，學習各種吸入型藥物的使用更是難上加難。

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桃園醫院專科護理師副護理長胡慧君，在基層探訪後發現，醫護人員對吸入型用藥使用存在相當大的困難，再根據臨床調查結果，有60.2%的人不清楚吸入型用藥的種類，66%的人不知道使用方式和頻率，但有73%的人不知如何針對不同族群的病患選擇適當的吸入器裝置。

為解決這項難題，胡慧君設計一個專為醫護人員教育和病患衛教而製作的「吸氣先鋒創新衛教工具 Pioneer Inhalation Innovation Health Education Tool」，並製作教學短片，提供 QR code給學習者快速觀看學習。這項創新教學不僅應用於院內在職教育課程，也提供門診給肺阻塞個管師進行病患衛教使用。

▲衛福部立桃園醫院醫護人員研發阻塞病患用藥難題提出新設計「吸氣先鋒創新衛教工具」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部立桃園醫院醫護人員研發阻塞病患用藥難題提出新設計「吸氣先鋒創新衛教工具」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃醫胸腔內科李世偉主任、胡慧君專科護理師副護理長、個管師隋若蓮帶領桃醫胸腔團隊、護理部團隊併與教學部跨科室結合，將「吸氣先鋒創新衛教工具」製作成教學短片，將透過台灣護理學會舉辦的「護理的力量Power in nursing國際護理創意獎暨坎城未來師培訓計畫」，運用新媒體力量，解決醫護人員在臨床上的需求。

桃園醫院指出，這項創新不僅在臨床上取得顯著成效，也贏得多數病患青睞，許多肺阻塞患者在桃醫肺阻塞團隊的協助下，對於吸入性肺阻塞裝置不再感到迷惑，能夠正確使用，使得治療更加有效。這項成功案例將台灣醫療創新推向國際，向世界展現了桃醫的卓越實力和臨床成果，影片網址如下：https://www.youtube.com/watch?v=fegyRd6PZ0g。

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