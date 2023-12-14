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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊「0到6歲免健保費」惹議　蘇清泉致歉：未與侯辦討論「一時口誤」

▲▼吳欣盈 吳玉琴 蘇清泉出席 2023台灣健康與醫療政策願景論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇清泉出席 2023台灣健康與醫療政策願景論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨不分區立委候選人蘇清泉今（14）日代表侯陣營出席「2023投資健康接軌國際論壇」時再拋政見，宣布將提出「0~6歲健保費國家繳」；但遭衛福部長薛瑞元駁斥，若某年齡層需要代繳保費，需另外編列預算補助。對此，蘇清泉晚間發布聲明表示，提出前未和侯辦討論，單純表達個人的意見，一時口誤造成外界誤解，尚請諒解。

蘇清泉提到，現在小孩子跟老人家的健保費，幾乎都是年輕子女在負擔，所以只要把長者照顧好，年輕的負擔就會變小，小孩子把他照顧好，年輕人負擔就會更小，敢生、敢養小孩，他當場拋出「0到6歲的健保費我們會幫他繳」。

蘇受訪時更表示，0~6歲健保費政府出，這件事情他在選屏東縣長時已經提出，當時侯友宜有幫他背書，「現在他要選總統，我就把他加進去」。他也掛保證侯友宜一定會買單，周日侯將到屏東大造勢，他會讓一定會讓侯同意，現場宣布政見。

對於這樣的政見，薛瑞元表示，這種政見會讓人覺得是「大撒幣」，還酸「提政策前應該要想一下，多做功課」。

蘇清泉則在晚間發聲明表示，關於今日所提到的「0到6歲健保費國家出」政策，是他競選屏東縣長所提的政策，希望在政府財政許可下，減輕家庭育兒負擔。此政策若要推及全國，需要更進一步的評估及研議，他尚未與侯友宜競選辦公室進行討論，只是單純表達個人的意見，因一時口誤造成外界誤解，尚請諒解，特此說明。
 

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