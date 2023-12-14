藍控蕭美琴密會戰爭白手套　外交部：扭曲事實販售戰爭恐懼

▲國民黨中央黨部今天舉行「蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨中央黨部今（14日）指控蕭美琴密會「戰爭白手套」SOA創辦人Jim Hake，外交部回應，為提高選舉聲量，扭曲事實以販售戰爭恐懼，將政黨或個人利益及造勢需求凌駕一切的作法，外交部深感遺憾。

針對國民黨立法委員參選人徐巧芯、張斯綱及游淑慧3人舉行記者會，指稱政府引介「美國精神」（SOA）組織來台，意圖販賣戰爭恐懼、要求「台灣打血腥內戰、都市巷戰」，並稱「今日烏克蘭、明日台灣」，外交部今天晚間發布新聞稿。

外交部表示，俄烏戰爭是威權政體對鄰國的非法侵略，台灣及全球民主國家在團結協助烏克蘭抵抗侵略之際，也都從中汲取經驗，進行自我檢視，並將重點置於如何團結合作、提升防衛及強化社會韌性，以充足的準備力量來嚇阻類似悲劇在世界其他地方無法重演，確保和平。短期內國人應團結一致，全力支持烏克蘭，更不應為選舉而消費烏克蘭。

外交部說明，SOA是於2018年獲得美國國會公開肯定的非政府慈善組織，並協助美國及各國強化韌性為主旨。除在俄烏戰爭提供人道援助外，也曾在2021年塔利班重新佔領阿富汗期間發起「阿富汗緊急基金」，提供人道援助並協助受威脅的阿富汗平民撤離，將其形容成恐怖的民兵組織推手，是明顯的選舉造勢語言。

外交部亦指，我國前駐美代表蕭美琴大使與SOA的會晤不是密會，相關資訊更在當時就已在社群媒體公開，而國外非營利組織與我國政府單位與民間機構會面交換意見，更屬平常。SOA與我國相關組織的交流，旨在討論如何透過合作，為潛在的自然及人為災害預作準備，提高社會韌性。

外交部補充，類似這種有助於強化安全及韌性，提高準備力量的交流，跟我國政策方向一致。為選舉目的，將此有意義的交流扭曲成要求台灣打血腥內戰、都市巷戰，販賣恐慌，這些扭曲對台灣的傷害更大。

外交部說明，台灣面臨外在嚴峻的威脅，持續致力強化國防能力、提升社會韌性與意志，只有一個目的，就是以充分的準備力量守護民主、維繫和平。台灣從不挑釁主張任何武力衝突；台海和平的威脅，一向來自對岸的侵略野心，跟台灣提升韌性作為毫無關係。反對積極提升韌性準備的主張，才是增加武力衝突風險的危險因素。

外交部表示，選舉是一時的，和平與安全才符合台灣長期利益。外交部呼籲特定人士負起應有的社會責任，停止以誇張不實的語言販賣恐懼，更不要拖累台灣增加威脅風險，共同為維護台海和平而努力。