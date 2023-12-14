藍綠選前之夜板橋強碰！　造勢點步行18分鐘就到

▲侯友宜、賴清德。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對選戰最後衝刺的選前之夜，藍綠初步規劃都已出爐。國民黨選在板橋第一運動場前廣場舉辦，而民進黨14日則宣布，將在板橋第二運動場造勢，雙方近距離比拚人氣，而這個距離有多近？實際打開Google map，兩地僅距1.2公里，若要步行，只需18分鐘就可抵達。

▲藍綠選前之夜地點。（圖／翻攝Google map）

選前之夜作為選戰拉聲勢、衝選票的一大關鍵，其舉辦地點各方大多屬意具象徵意義的凱達格蘭大道，希望可以成功前進總統府。藍綠白三方13日爭搶場地，最終凱道路權由民眾黨成功拿下，民進黨則搶到中央黨部前的北平東路，至於國民黨是借到市府路。

國民黨總統候選人侯友宜的競辦要角13日便透露，選前之夜藍營規劃原則上就是會在板一舉辦，也已經申請。這是侯友宜的本命區，對於「固票」有一定幫助，但若民眾黨放棄凱道，還是會試著一搶。

而今民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安表示，選前之夜將會在新北市板橋第二運動場舉行。對於侯友宜就在隔壁造勢，潘孟安說，這很正常，選前之夜就是各自動員、各自發揮、各自造勢，要把它當成民主的嘉年華會，作為人民最後的檢驗。

民眾黨方面，雖搶下凱道，但只搶到1月12日，1月9日至11日則由民進黨包辦，也讓民眾黨選前之夜當天舞台搭建等場佈作業面臨挑戰，除此之外，支持者能否塞滿凱道更是挑戰之一，民進黨台北市黨部主委張茂楠甚至直接嗆，「沒那個屁股吃那個瀉藥」等言論，雖然事後道歉，但有柯粉不滿，在台北市14日0時開放申請1月13日選舉「開票之夜」場地路權時，瞄準賴清德競選總部前的北平東路路權，而且還順利取得成功。

柯文哲競辦發言人陳智菡表示，若民進黨有需要願意跟他們溝通。潘孟安下午受訪說，當天還是會設開票中心，申請路權是他們的自由，基本上他表示尊重，並稱目前為止，賴營沒有人去跟柯營接洽。