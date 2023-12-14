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過敏免驚！農糧署輔導工作坊　推出無麩質大豆特色料理

▲▼農糧署與花蓮好生活農業勞動合作社舉辦記者會，分享學員們研發的國產大豆食譜。（圖／花蓮好生活農業勞動合作社提供，下同）

▲▼農糧署與花蓮好生活農業勞動合作社舉辦記者會，分享學員們研發的國產大豆食譜。（圖／花蓮好生活農業勞動合作社提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣國產大豆特色加工，以及拓展國內國產雜糧的市場通路，農業部農糧署指導台灣大豆產業策略聯盟成員──花蓮好生活農業勞動合作社於11月舉辦國產雜糧的料理工作坊，邀請了近40名的家庭「煮夫、煮婦」共同學習料理天貝與千張。在經過近一個月的學習後，於12月13日舉辦記者會，向大眾分享由學員們共同研發的10道國產大豆食譜！

▲▼農糧署與花蓮好生活農業勞動合作社舉辦記者會，分享學員們研發的國產大豆食譜。（圖／花蓮好生活農業勞動合作社提供，下同）

▲▼全豆製作的「千張」和「天貝」製作10道無麩質、高蛋白的料理。

本次的工作坊與花蓮縣新住民學習中心、壽豐鄉樂齡學習中心共同合作，以近年蔬食與健康飲食為主題，在民眾越來越注重低醣、無麩質飲食的風潮下，以非基改豆類製品取代澱粉，透過全豆製作的「千張（又名黃豆紙）」和「天貝」製作無麩質、高蛋白的料理，既能避開過敏源與身體的發炎，又富含營養價值，有著好消化、不易脹氣的特性。

▲▼農糧署與花蓮好生活農業勞動合作社舉辦記者會，分享學員們研發的國產大豆食譜。（圖／花蓮好生活農業勞動合作社提供，下同）

在工作坊中，有來自印尼的新住民姊妹，將巴東料理與天貝結合，製作蔬食者也能享用的巴東天貝；也有台灣的婦女將蝦鬆改為天貝鬆製作成沙拉，令健身愛好者在減重的同時，也能同時藉由天貝的高蛋白增加肌肉量。在千張的料理中，更是因為其能取代麵皮作為無麩質、澱粉料理的特性，有越南籍的姊妹將其包裹蝦子、絞肉、芋頭，成為一道風味特別的「蝦捲」；甚至還有姊妹將千張包覆著自製的奶油與香草，製作成一道大人小孩都愛吃的巴斯克甜點。

▲▼農糧署與花蓮好生活農業勞動合作社舉辦記者會，分享學員們研發的國產大豆食譜。（圖／花蓮好生活農業勞動合作社提供，下同）

記者會當天，林巽智技正代表農業部農糧署偕同農糧署東區分署陳吉村副分署長，率領花蓮好生活農業勞動合作社的成員們向大眾表示：過去要能買到相關豆類加工食材，都高度仰賴國外的進口。但是自2016年起，農業部為因應極端氣候、疾病、國際情勢、糧食自給率等狀況，推動國產雜糧的復興計畫，農糧署東區分署也從雜糧的生產開始，輔導地方建設農產加工廠、冷鏈設備等……經過了數年的努力，我們能看見國產雜糧推動的成果，越來越多的雜糧加工品、食品能夠直接從產地購買，從國內取得。

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