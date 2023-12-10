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獨／番薯價格飆至10年新高！　饒河夜市名店「拔絲地瓜」喊漲

▲蕃薯價格高漲，帶動地瓜產品價格調漲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲受風災影響，今年番薯產量大減，價格創10年最高。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年7至10月颱風接連來襲，尤其小犬颱風挾帶強風，重創雲林、台南等番薯主要產區，導致番薯從年中開始產量大減，價格一路飆升，創10年來新高。菜販喊苦說，以前常說「沒米再來煮番薯湯」，現在番薯批發價一斤飆破30元，已經比米還貴。台北饒河夜市知名的「小明拔絲地瓜」也喊漲，還有許多窯烤地瓜業者近期紛紛漲價。

番薯連續數月又貴又缺，台北農產運銷公司早已列入「行情預警清單」，據北農統計，台農66號（紅地瓜）每公斤批發價一度飆到38元，去年同期每公斤約10.5元，價格是去年的3倍，而產量也只有去年的一半；台農57號（黃地瓜）每公斤批發價也一度來到32.4元，去年同期每公斤約14.4元，價格也是翻倍。

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番薯產量大減、價格飆漲，不但菜販喊苦，也讓許多地瓜食品業者叫苦連天。台北饒河夜市人氣攤商「小明拔絲地瓜」日前公告，因原物料、成本不斷飆漲，從本月起每份拔絲地瓜從50元調漲至60元。還有許多碳烤地瓜業者也紛紛調整售價，像是台南「安平古早味碳烤地瓜」每斤調漲10元。

▲蕃薯價格高漲，帶動地瓜產品價格調漲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北饒河夜市知名小吃「小明拔絲地瓜」本月起調漲售價。（圖／記者楊惠琪攝）

台中豐原果菜批發市場專賣地瓜的蔡先生說，地瓜作物特殊，怕風不怕雨，剛好在種植初期碰上小犬颱風，夾帶沙塵的強風吹熄，導致在雲林、台南地區的甘藷植株乾枯，幾乎整片農田全毀，以前正常零售價約在20元上下，現在一斤已經飆破30元，不但創近10年新高，而且還沒有地瓜可賣。

北農副總經理路全利表示，因為今年7到10月多個颱風侵襲，甘藷苗受損嚴重，導致目前產量短少，預計要到明年1月上旬產量才會逐漸增多，屆時價格應可回穩。

農糧署雜糧特作組長林傳琦表示，前幾年都沒有颱風影響，番薯產量正常，但今年許多產區在種植初期，受到風災影響，加上天氣不夠冷，影響結薯過程，不但產量少，品質大小不一，目前都還在種植狀態，距離收成還要一段時間，預估明年1月才會開始盛產，價格產量可望逐漸回穩。

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