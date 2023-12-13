　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

打造花東縱谷品牌！部落青年創新特色旅遊　2團隊遊程吸睛

▲▼「達娜文化分享空間」以「山、路徑、輪子、刺蔥葉」意象，強調「電輔車」的遊程特色。（圖／縱管處提供，下同

「達娜文化分享空間」以「山、路徑、輪子、刺蔥葉」意象，強調「電輔車」的遊程特色。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處自2018年以「縱谷原遊會」作為推廣花東縱谷部落旅遊產業的品牌，其中「餐桌上的部落旅行品牌日」、「縱谷原遊會-部落食樂園」子品牌推出以來，受到國內外遊客的喜愛，今年第二屆「縱谷原遊會-品牌夥伴改造計畫」，延續品牌辦理精神，持續挖掘並支持花蓮在地部落團隊，注入青年文化創意，用原鄉文化帶領遊客了解山林智慧及部落故事。

今年度品牌夥伴改造計畫擴大產業類別，同時納入食（餐飲）、宿（旅宿）、遊（遊程）、購（商品）、藝（表演），透過挖掘潛力單位，導入專業顧問輔導，讓品牌視覺、遊程設計更能凸顯其特色及看出與部落的連結，最後以遊程組類別入選的兩個單位分別是「達娜文化分享空間」及「兒路創作藝術工寮」。

▲▼「達娜文化分享空間」以「山、路徑、輪子、刺蔥葉」意象，強調「電輔車」的遊程特色。（圖／縱管處提供，下同

「達娜文化分享空間」位於花蓮縣玉里鎮，「達娜」(TANA)是布農語刺蔥的意思，團隊成員多為布農族，他們以自行車漫遊方式帶領遊客從不同的角度認識玉里卓溪，進一步了解玉里卓溪群布農族部落的故事。本次透過計劃協力，優化內容包含整體遊程品牌視覺改善，以及主力遊程-玉溪文化騎讀半日遊路線。在主視覺設計方面，以「山、路徑、輪子、刺蔥葉」意象，組合製作成專屬新LOGO，強調「電輔車」的遊程特色外，也象徵團隊夥伴致力於文化傳承的使命精神。同時，也重新設計電輔車貼及安全帽貼，不僅增加品牌識別度，也讓更多人認識達娜的綠色遊程服務。

亮點遊程優化方面，以「玉溪文化騎讀半日遊」為主，從玉里火車站集合出發，沿途造訪玉里神社、卓溪鄉入口意象、卓溪露德聖母朝聖地、及花東縱谷展望，全長大約10公里，預計3小時，從布農族族人的角度，沿途講解玉里歷史及玉里卓溪族群遷徙的故事。

▲▼「達娜文化分享空間」以「山、路徑、輪子、刺蔥葉」意象，強調「電輔車」的遊程特色。（圖／縱管處提供，下同

▲「兒路創作藝術工寮」體驗部落傳統工藝，以「優化苧麻捻線」遊程內容為主。

「兒路創作藝術工寮」以太魯閣語「elug」（中文: 路）之意，在花蓮縣秀林鄉銅門部落成立在地表演藝術團體，透過文化藝術為媒介，傳承祖先的生活文化與智慧，也從表演藝術跨領域跨足觀光遊程，推出多項部落工藝及療癒體驗，以半天的時間，帶領遊客走進銅門部落的自然環境，體驗部落傳統工藝。由於「苧麻」過去強韌的植物特性與獨特的紋理，與太魯閣族人生活密不可分，因此今年計畫輔導重點以「優化苧麻捻線」遊程內容為主，圍繞太魯閣族語「Mnuqih：延續生命的連結」為主軸，製作展板讓參與體驗的遊客可以透過展版了解苧麻編織的繁複工序，另一方面，協助開發小材料盒，讓遊客得以將苧麻及手作成品帶回家，延續部落工藝的體驗回憶。

▲▼「達娜文化分享空間」以「山、路徑、輪子、刺蔥葉」意象，強調「電輔車」的遊程特色。（圖／縱管處提供，下同

半日遊苧麻捻線工藝遊程，將帶領遊客認識傳統苧麻編織流程，並實際讓遊客體驗「捻線」程序：將處理好的苧麻纖維揉捻線成團後，再將搓好的細線編織成可愛的愛心辮手環。從體驗過程中，了解過去太魯閣族女子的編織技能與文化傳承意涵，也從大自然素材體驗中練習專注靜心。除了捻線外，目前還有銅門刀製作體驗、參觀織布坊、製作口簧琴、木瓜溪療癒體驗等遊程。

▲▼「達娜文化分享空間」以「山、路徑、輪子、刺蔥葉」意象，強調「電輔車」的遊程特色。（圖／縱管處提供，下同

縱管處郭振陵處長表示：「部落青年透過自身專才，以多元的技能與服務經營自有品牌，也用新的視角說部落故事、傳承部落文化，期許更多部落青年一起接力。」對「達娜文化分享空間」及「兒路創作藝術工寮」有興趣的遊客，也可分別至雙方FB粉絲專頁詢問預約。

縱谷原遊會 粉絲專頁: https://reurl.cc/91n6O8
達娜文化分享空間 粉絲專頁: https://www.facebook.com/TANAculture
兒路創作藝術工寮 粉絲專頁: https://www.facebook.com/elug.tw
 

ET快訊
周末暴跌16度！全台成「凍番薯」又下雨
快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀發聲了
逆子縱火「燒死3至親」！年紀最小僅4歲　檢方8罪名起訴他
「天王級千萬邁巴赫」現身台中！周杰倫也有一台
周海媚「頂級富人區」擁破4億豪宅！　遺產媽媽繼承
快訊／高雄魚塭驚見浮屍　30多歲女死因不明
快訊／靜宜男大生陳屍宿舍門口
周海媚病歷「醫院認外流」　後果嚴重

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

電子煙加熱菸無益戒煙！違法輸入最高罰5千萬　花蓮全面嚴查

打造花東縱谷品牌！部落青年創新特色旅遊　2團隊遊程吸睛

強化救災　大觀音亭暨祀典興濟宮捐贈嘉縣消防勘災車

釋迦產期到售價上漲　台東警民合作聯手護果

不畏風災重創　仁愛鄉台灣高山茶王冬季評鑑競賽參賽件數增加

東岸部落海派品牌！東管處攜業者推玩家遊程　2人成行說走就走

「難治型憂鬱症」積極治療也難改善　南投醫院顱磁刺激術助患者

台東縣府與台灣卡內基訓練共推學生多元發展

奪濟州島合唱節大賽四大獎　許淑華請民和濁岸合唱團大啖牛排

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

電子煙加熱菸無益戒煙！違法輸入最高罰5千萬　花蓮全面嚴查

打造花東縱谷品牌！部落青年創新特色旅遊　2團隊遊程吸睛

強化救災　大觀音亭暨祀典興濟宮捐贈嘉縣消防勘災車

釋迦產期到售價上漲　台東警民合作聯手護果

不畏風災重創　仁愛鄉台灣高山茶王冬季評鑑競賽參賽件數增加

東岸部落海派品牌！東管處攜業者推玩家遊程　2人成行說走就走

「難治型憂鬱症」積極治療也難改善　南投醫院顱磁刺激術助患者

台東縣府與台灣卡內基訓練共推學生多元發展

奪濟州島合唱節大賽四大獎　許淑華請民和濁岸合唱團大啖牛排

遠亞併倒數計時！亞太：15日起停止公開發行

快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀澄清：與事實不符

屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

亞洲展覽會議協會聯盟　頒獎表揚我展覽公會及前理事長葉明水

刑事局出身「專辦大案」　北檢主任檢察官高一書獲頒傑出貢獻獎

黃云歆從《鬧著玩》消失　認「8月是小畢旅」揭原因：抱歉沒先說

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」　自曝性事秘訣：我比老公更享受

快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

108課綱又掀爭議　柯文哲主張課綱要改：不贊成去中化

工大歐爸來了！　河錫辰1／20訪台辦見面會「號召台粉智力對決」

大熊貓爬樹上突練倒立　熟練左右搖晃腿超興奮

地方熱門新聞

男吃飯捲噎到　急救10小時仍不治

桃捷招募電機軌道專才　12/18起受理報名

蔡英文中壢慈惠堂參香　為「賴蕭配」拜票

立院女力應援　呂玉玲龍潭婦女後援會成立

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

南消聖誕願望盼平安無災安全返隊

王家貞向選委會遞交出陳情書

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

台縣府持續針對危險老舊違章建築進行拆除

南消七大隊辦理電動車火災搶救演練

「魔幻青鷹」降臨嘉義市管樂節

姚正玉批民進黨抹紅連里長也不放過

南消三大隊舉辦化災搶救演練

安南醫院附設護理之家等3家獲全國優良防火管理人

更多熱門

相關新聞

東管處邀業者共推玩家遊程　2人成行

東管處邀業者共推玩家遊程　2人成行

為籌備東海岸部落2024年的部落旅遊盛事，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處12日上午，於該處都歷遊客中心-星空劇場舉辦「海派旅遊招募會」，邀請旅宿、餐飲以及部落體驗相關業者一同參與。

「日本買UNIQLO超划算？」價差曝　全場點頭

「日本買UNIQLO超划算？」價差曝　全場點頭

陸客來台寫下真實心得：跟網路講的不一樣

陸客來台寫下真實心得：跟網路講的不一樣

台灣人為何不去中國玩？原因讓陸網也認同

台灣人為何不去中國玩？原因讓陸網也認同

侯康拋免頭款購屋　專家曝4處「美中不足」

侯康拋免頭款購屋　專家曝4處「美中不足」

關鍵字：

花東縱谷品牌部落青年特色旅遊遊程吸睛

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面