打造花東縱谷品牌！部落青年創新特色旅遊　2團隊遊程吸睛

▲「達娜文化分享空間」以「山、路徑、輪子、刺蔥葉」意象，強調「電輔車」的遊程特色。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處自2018年以「縱谷原遊會」作為推廣花東縱谷部落旅遊產業的品牌，其中「餐桌上的部落旅行品牌日」、「縱谷原遊會-部落食樂園」子品牌推出以來，受到國內外遊客的喜愛，今年第二屆「縱谷原遊會-品牌夥伴改造計畫」，延續品牌辦理精神，持續挖掘並支持花蓮在地部落團隊，注入青年文化創意，用原鄉文化帶領遊客了解山林智慧及部落故事。

今年度品牌夥伴改造計畫擴大產業類別，同時納入食（餐飲）、宿（旅宿）、遊（遊程）、購（商品）、藝（表演），透過挖掘潛力單位，導入專業顧問輔導，讓品牌視覺、遊程設計更能凸顯其特色及看出與部落的連結，最後以遊程組類別入選的兩個單位分別是「達娜文化分享空間」及「兒路創作藝術工寮」。

「達娜文化分享空間」位於花蓮縣玉里鎮，「達娜」(TANA)是布農語刺蔥的意思，團隊成員多為布農族，他們以自行車漫遊方式帶領遊客從不同的角度認識玉里卓溪，進一步了解玉里卓溪群布農族部落的故事。本次透過計劃協力，優化內容包含整體遊程品牌視覺改善，以及主力遊程-玉溪文化騎讀半日遊路線。在主視覺設計方面，以「山、路徑、輪子、刺蔥葉」意象，組合製作成專屬新LOGO，強調「電輔車」的遊程特色外，也象徵團隊夥伴致力於文化傳承的使命精神。同時，也重新設計電輔車貼及安全帽貼，不僅增加品牌識別度，也讓更多人認識達娜的綠色遊程服務。

亮點遊程優化方面，以「玉溪文化騎讀半日遊」為主，從玉里火車站集合出發，沿途造訪玉里神社、卓溪鄉入口意象、卓溪露德聖母朝聖地、及花東縱谷展望，全長大約10公里，預計3小時，從布農族族人的角度，沿途講解玉里歷史及玉里卓溪族群遷徙的故事。

▲「兒路創作藝術工寮」體驗部落傳統工藝，以「優化苧麻捻線」遊程內容為主。

「兒路創作藝術工寮」以太魯閣語「elug」（中文: 路）之意，在花蓮縣秀林鄉銅門部落成立在地表演藝術團體，透過文化藝術為媒介，傳承祖先的生活文化與智慧，也從表演藝術跨領域跨足觀光遊程，推出多項部落工藝及療癒體驗，以半天的時間，帶領遊客走進銅門部落的自然環境，體驗部落傳統工藝。由於「苧麻」過去強韌的植物特性與獨特的紋理，與太魯閣族人生活密不可分，因此今年計畫輔導重點以「優化苧麻捻線」遊程內容為主，圍繞太魯閣族語「Mnuqih：延續生命的連結」為主軸，製作展板讓參與體驗的遊客可以透過展版了解苧麻編織的繁複工序，另一方面，協助開發小材料盒，讓遊客得以將苧麻及手作成品帶回家，延續部落工藝的體驗回憶。

半日遊苧麻捻線工藝遊程，將帶領遊客認識傳統苧麻編織流程，並實際讓遊客體驗「捻線」程序：將處理好的苧麻纖維揉捻線成團後，再將搓好的細線編織成可愛的愛心辮手環。從體驗過程中，了解過去太魯閣族女子的編織技能與文化傳承意涵，也從大自然素材體驗中練習專注靜心。除了捻線外，目前還有銅門刀製作體驗、參觀織布坊、製作口簧琴、木瓜溪療癒體驗等遊程。

縱管處郭振陵處長表示：「部落青年透過自身專才，以多元的技能與服務經營自有品牌，也用新的視角說部落故事、傳承部落文化，期許更多部落青年一起接力。」對「達娜文化分享空間」及「兒路創作藝術工寮」有興趣的遊客，也可分別至雙方FB粉絲專頁詢問預約。

縱谷原遊會 粉絲專頁: https://reurl.cc/91n6O8

達娜文化分享空間 粉絲專頁: https://www.facebook.com/TANAculture

兒路創作藝術工寮 粉絲專頁: https://www.facebook.com/elug.tw

