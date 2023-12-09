　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是水煮！水餃「最強吃法」曝光　內行點頭：皮不會破

「不用水煮」水餃防破新絕招！　10分鐘內快速上桌網盛讚

▲許多人常苦惱如何避免將水餃皮煮破。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

水餃是一道看似容易的料理，但許多人常會將水餃皮煮破，網上常見不少網友分享自己煮水餃的訣竅，例如要控制水溫、下鍋的時間等技巧，近日則有一名網友在臉書分享自己煮水餃的小技巧，然而他跟一般的煮法不同，選擇用「蒸」的方式，反而更加簡單。

原PO在臉書粉專「家常菜」上傳了用「蒸」的水餃，分享自己獨特的煮水餃方式，他先在電鍋裡放了一個盤子，然後鋪上高麗菜，目的是為了避免水餃黏住，接下來在外鍋倒入一杯水，只要蒸5分鐘就簡單搞定，不只可以吃水餃，還能接著吃高麗菜，一舉兩得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不用水煮」水餃防破新絕招！　10分鐘內快速上桌網盛讚

▲網友推薦用蒸的方式料理水餃，只要蒸5分鐘就快速上桌，而且不會破皮。（翻攝臉書粉專「家常菜」）

對此原PO還稱讚水餃用蒸的真的非常省事，這種料理手法也讓不少網友紛紛留言給予好評，「蒸的還不會破，從冷凍拿出來放電鍋蒸，再悶個5-10分鐘湯汁多又好吃，重點是還不會破，超讚的」「好聰明喔！底下鋪高麗菜，蒸餃就不會黏在盤底，然後蒸餃多餘的水分和湯汁還可以被高麗菜吸收，也多了青菜可以吃，真是一舉兩得」「真的很方便！不用顧火且原汁原味、皮又Q」「我也是都用蒸的，比用水煮的省事，大同電鍋1.2杯的水跳起來就好了，而且還不怕破」。

另外則有部分網友分享自身經驗，推薦在盤子下面鋪烘焙紙或是蒸籠紙，防止沾黏，水餃上方再鋪上料理用的薄布沾濕，如此一來水餃蒸熟後不會過硬，起鍋時還能滴芝麻油增添香氣；另有網友推薦使用電子鍋烹煮，「水加到掩蓋冷凍水餃一半，不用顧水滾不滾，10分鐘上桌」。

更多鏡週刊報導
口袋裡的iPhone突發燙膨脹！白煙狂噴畫面曝光　學生急開窗疏散
寶貝女兒一句話二婚媽拚了　離婚、上電視募款卻換網友訕笑
玩遊戲突被求婚！她無言喊「我先打會戰」　男友因1事玻璃心碎

ET快訊
快訊／陳俊秀轉戰中信兄弟！　下周一加盟記者會
獨 ∕ 「傳說級白猴」再現身！　民眾驚呼
今入夜掉10度！　變天轉濕涼時間曝
郭婷筠瘦34公斤　超狂對比照曝！
媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！　G罩杯女優瞞1年被抓包
橘色惡魔明降臨高雄！　旗山香蕉先到橘高校嗨翻：高雄見
Joeman開箱寶可夢中心「2現象傻眼」：出國買比較快！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南醫師「業務裝的」！內行揪貼文破綻：電視看太多的幻想文

今白天暖熱、入夜再掉10度！迎3天好天氣「變天轉濕涼時間曝」

區桂芝遭爆赴港研習　4千字心得曝光：迷惘港台青年將走回歸鄉之路

新竹人快儲水！25村里停水45小時　將設臨時供水站

南航復飛高雄－武漢「來回3200元」　阿聯酋航空飛杜拜限時優惠

區桂芝遭爆「赴港研習」恐違法　教長：了解後再研議處置

橘色惡魔周日降臨高雄！旗山香蕉先送往橘高校　學生嗨喊：高雄見

不是水煮！水餃「最強吃法」曝光　內行點頭：皮不會破

電動滑板車納「慢車」1年！全台無行駛路段　民眾「買個寂寞」喊賣

Linbay好油案學校復用液蛋　陳吉仲深夜曝心聲

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

追撞4機車影像曝！1騎士捲車底身亡　賓士車主：不知道怎麼撞的

台南醫師「業務裝的」！內行揪貼文破綻：電視看太多的幻想文

今白天暖熱、入夜再掉10度！迎3天好天氣「變天轉濕涼時間曝」

區桂芝遭爆赴港研習　4千字心得曝光：迷惘港台青年將走回歸鄉之路

新竹人快儲水！25村里停水45小時　將設臨時供水站

南航復飛高雄－武漢「來回3200元」　阿聯酋航空飛杜拜限時優惠

區桂芝遭爆「赴港研習」恐違法　教長：了解後再研議處置

橘色惡魔周日降臨高雄！旗山香蕉先送往橘高校　學生嗨喊：高雄見

不是水煮！水餃「最強吃法」曝光　內行點頭：皮不會破

電動滑板車納「慢車」1年！全台無行駛路段　民眾「買個寂寞」喊賣

Linbay好油案學校復用液蛋　陳吉仲深夜曝心聲

台南醫師「業務裝的」！內行揪貼文破綻：電視看太多的幻想文

林襄見自己橋墩廣告嚷氣派　李多慧通知意外解心結

樂天留不住！陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一辦加盟記者會

獨 ∕ 中橫梨山「傳說級白猴」再現身　坐欄桿賞車...民眾驚呼超萌

明與偶像詹皇爭季中賽冠軍　哈利伯頓：就像童話故事

美大學槍擊第3名罹難者身分曝！69歲日本女副教授全身多處中彈

今白天暖熱、入夜再掉10度！迎3天好天氣「變天轉濕涼時間曝」

聯合國安理會13國贊成加薩停火　美國動用否決權！決議未通過

人妻外遇啪啪50次　「向老公自首」結局賠40萬

陷投資詐騙損失400萬...被害女誘出車手　POLO衫外匯專員被逮

高雄4美鵝結伴急奔快車道　員警「帶回拘留」：很會啄！

生活熱門新聞

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

于美人出聲力挺區桂芝

飯後血糖飆180　她一動作立刻降

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

相親結婚16年相敬如賓　一場車禍撞出真感情

0.5度「武嶺的芙莉蓮」本尊被神出！清晰照暴動了

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

更多熱門

相關新聞

陸女來台灣「每天都煩惱1事」！一票超有感

陸女來台灣「每天都煩惱1事」！一票超有感

台灣美食享譽國際，吸引許多外國人前來品嘗，不少觀光客來台都是為了品嚐台灣味，就有一名大陸網友表示，來台灣的唯一煩惱就是，「到底要吃哪個？」因為太多好吃的東西，每個都想嚐嚐看，但是食量沒有那麼大，因此必須做出取捨，貼文一出，許多大陸網友點頭，「我每次回去都會變胖」。

東北自助餐「70元有羊腿」！網揭超俗原因

東北自助餐「70元有羊腿」！網揭超俗原因

「台灣夜市」沒以前常逛了　眾人有感跌神壇

「台灣夜市」沒以前常逛了　眾人有感跌神壇

台式早餐「必點1美食」　日本插畫家也愛吃

台式早餐「必點1美食」　日本插畫家也愛吃

不是高麗菜！網推爆「1青菜」：脆脆的好吃

不是高麗菜！網推爆「1青菜」：脆脆的好吃

關鍵字：

水餃蒸餃美食料理

讀者迴響

熱門新聞

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

激戰水濂洞人妻！小王爽喊：變成我的形狀了嗎

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

中華隊明勝菲律賓　晉級亞錦賽冠軍戰　

被問柯文哲政治投機？賴清德回21字

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面