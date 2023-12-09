不是水煮！水餃「最強吃法」曝光　內行點頭：皮不會破

▲許多人常苦惱如何避免將水餃皮煮破。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

水餃是一道看似容易的料理，但許多人常會將水餃皮煮破，網上常見不少網友分享自己煮水餃的訣竅，例如要控制水溫、下鍋的時間等技巧，近日則有一名網友在臉書分享自己煮水餃的小技巧，然而他跟一般的煮法不同，選擇用「蒸」的方式，反而更加簡單。

原PO在臉書粉專「家常菜」上傳了用「蒸」的水餃，分享自己獨特的煮水餃方式，他先在電鍋裡放了一個盤子，然後鋪上高麗菜，目的是為了避免水餃黏住，接下來在外鍋倒入一杯水，只要蒸5分鐘就簡單搞定，不只可以吃水餃，還能接著吃高麗菜，一舉兩得。

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▲網友推薦用蒸的方式料理水餃，只要蒸5分鐘就快速上桌，而且不會破皮。（翻攝臉書粉專「家常菜」）

對此原PO還稱讚水餃用蒸的真的非常省事，這種料理手法也讓不少網友紛紛留言給予好評，「蒸的還不會破，從冷凍拿出來放電鍋蒸，再悶個5-10分鐘湯汁多又好吃，重點是還不會破，超讚的」「好聰明喔！底下鋪高麗菜，蒸餃就不會黏在盤底，然後蒸餃多餘的水分和湯汁還可以被高麗菜吸收，也多了青菜可以吃，真是一舉兩得」「真的很方便！不用顧火且原汁原味、皮又Q」「我也是都用蒸的，比用水煮的省事，大同電鍋1.2杯的水跳起來就好了，而且還不怕破」。

另外則有部分網友分享自身經驗，推薦在盤子下面鋪烘焙紙或是蒸籠紙，防止沾黏，水餃上方再鋪上料理用的薄布沾濕，如此一來水餃蒸熟後不會過硬，起鍋時還能滴芝麻油增添香氣；另有網友推薦使用電子鍋烹煮，「水加到掩蓋冷凍水餃一半，不用顧水滾不滾，10分鐘上桌」。

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