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《帝王條款》吵翻！Cheap「被出征」霸氣喊：有比賺錢更重要的事

▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

記者施怡妏／綜合報導

桃園東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，拿下全國美術比賽漫畫類特優獎，不過網紅Cheap認為是在醜化台灣行人，並要求撤回獎項，言論遭到炎上，對此，Cheap表示，每當被出征時，都在想不要這麼衝，爽接業配，講講歷史賺錢就好，但他認為「那就不是我了」，有許多比賺錢更重要的事。

Cheap稍早在臉書發文，每當被出征時，他都在想，「如果我不要那麼衝，不再關心社會議題，我就只講歷史、爽接業配，我頻道會不會經營得更好，賺更多的錢？」

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但是每當有這念頭時，他就會一秒轉念，「那就不是我了，錢賺這麼多有什麼用？錢夠用就好了，還有許多比賺錢更重要的事對吧？」「便宜會繼續為台灣交通改革努力，是我答應你們，也是答應自己的」。

據了解，東興國中該名同學透露，《帝王條款》的創作動機與靈感，是因近日新聞提到，台灣是「行人地獄」，所以立法保護行人安全行走的權利，「但我認為，社會當中人與人之間要彼此尊重，所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走。」

祝賀文發布後掀起許多撻伐聲浪，校方緊急將相關貼文刪除並道歉，學生的出發點是希望用路人互相尊重，並從自身的體會創作出該漫畫，祝賀文造成社會的關心與討論，並非是學生當初創作本意，校方願致上十二萬分的歉意。

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