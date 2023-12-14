國中生〈帝王條款〉藏驚人細節！神觀察力全跪了：難怪優勝

▲東興國中學生的〈帝王條款〉引發議論。（圖／翻攝自臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，東興國中學生的〈帝王條款〉畫作引發議論，網紅Cheap不滿發文，該作品醜化台灣行人。就有人擷取畫作中一個小人物，大讚作品細節，「一個國中生光是能畫出這個機車騎士的表情和姿勢，就值得優勝了。」貼文一出，眾人也點頭，「安全帽的壓克力罩，小朋友能畫這樣是很厲害的」、「超級傳神的。」

粉絲專頁「霸王Peggy」13日下午發文，貼出〈帝王條款〉中，一位機車騎士的放大圖，只見騎士皺著眉，整個人垮在機車上，下巴還靠在龍頭上，從頭到腳都看得出超無奈。不僅肢體語言明確，安全帽也細節滿滿，就有人直讚，「安全帽的壓克力罩，小朋友能畫這樣是很厲害的」、「有畫畫的人都知道透明物是最難畫的！」

再仔細一看，學生連機車大燈、反光、輪胎，甚至連輪圈都神還原。另外，騎士扶著機車的手是左手，似乎也是隱藏細節，畢竟機車油門是在右邊把手，選擇畫「左手扶機車」才合理。

貼文引發熱論，「如果以單格漫畫的角度看這作品，我更會給其極大好評。無論是用色、肢體表情、構圖都很讚」、「這個構圖和配色真的強，每個人物的肢體表情更是一絕」、「這同學根本天才，觀察力跟繪畫能力都好棒。」

還有人發現細節後也驚嘆，「我雖然開車的，但我也會是這張臉XD」、「觀察力驚人的學生，其他人的表情也很到位」、「身為機車騎士之一，把我的表情畫得太厲害了！」「這表情像極了每天一大早上班的我」、「很多細節都畫得超仔細超好，看看那車輪跟車輪框、機車的光澤。」