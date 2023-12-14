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網紅嗆Cheap是「網路霸凌」！要送10萬訂閱獎牌給《帝王條款》學生

▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

▲《帝王條款》畫作引發外界討論。（圖／翻攝自臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

桃園東興國中一名學生以名為《帝王條款》的作品拿下漫畫類特優，不過網紅Cheap認為是在醜化台灣行人，引發兩派論戰。對此，超過50萬訂閱的YouTuber「好機車」也發表看法，認為雙方都沒有錯，但Cheap的行為比較像在歧視弱勢，願意送10萬訂閱獎牌給學生當作安慰獎。

Cheap近日在臉書上指出，東興國中學生以《帝王條款》為主題，極盡醜化台灣行人，還得全國性的美術獎，真的很可悲。他認為行人在台灣已經很弱勢，卻還要被這樣嘲諷，「我們教育到底出了什麼問題？」強調沒有怪學生，但「指導老師是在亂教什麼啦」、「這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？」最後更嗆「你刪文沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。

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▲國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優。（圖／翻攝自Cheap臉書）

▲Cheap要求追回獎項。（圖／翻攝自Cheap臉書）

文章曝光後引發更多討論，YTR「好機車」就上傳一段影片，指出「網路霸凌！這才是抄家！」還直接標記Cheap。從影片中看到，好機車指出，他在台灣住了17年，台灣的交通尤其是都市，對行人真的非常不友善，他已經數不清差點被撞的次數了，Cheap說行人比較弱勢是對的，但同時學生的說法也是對的。

好機車指出，有些人走路真的很慢，他開車的時候，有時候會看到有人在馬路中間看手機或化妝，甚至在車來車往的十字路口停下來喝飲料，如果剛好他那時候要和朋友見面或是內急，會覺得更火大。

他也向Cheap喊話，「學生只是說行人有『帝王條款』，有悠閒散步的特權，你怎麼說他歧視？」認為Cheap的行為反而比較像歧視弱勢，以百萬訂閱YTR的身分不平等對待一個國中生，「你要剝奪掉可能是這孩子人生中的第一個獎？」雖然Cheap有說不是針對那名學生，但他仍認為對方的行為就是針對，「當你要他退獎的時候，就是直接在針對他了！」

好機車也說，多虧了Cheap，他和他的家人在台灣過馬路確實安全多了，也知道這幅畫碰到對方痛點，「但是別欺負一個真的弱勢的無辜學生，別這麼火大，對我而言，這整個就是網路霸凌以及取消文化（Cancel culture）」。最後他也提到，希望那名學生可以和他們聯繫，願意送對方10萬訂閱獎盃當作安慰獎。

針對網路上討論，Cheap昨（13）日再度強調，自己針對的是學校和主辦單位，也要這些大人不要躲在小朋友後面，看Google評價就知道，東興國中上下學時段就標準行人地獄，結果還要被酸是皇帝，「台灣行人真的好卑微」。他也說，「車輛與行人並不平等，所以停讓是法律規定、是義務，每個人下了車都是行人，那些你覺得走得慢、耽誤到你時間的人，有可能是你的家人、你的朋友，或是未來的你，並不是故意慢悠悠的帝王」。

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