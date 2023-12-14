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PTT讚國中生《帝王條款》有創意「這是美術比賽」：Cheap道歉

▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

記者施怡妏／綜合報導

東興國中學生的《帝王條款》畫作獲得全國美術比賽特優獎，網紅Cheap認為是醜化台灣行人，「這種赤裸裸的歧視可以得獎？」並要求撤回獎項，不過，不少網友卻力挺學生，並指出「這是美術比賽」，並不是交通安全法規宣導，認為cheap的行為過頭了。

有網友在PTT發文，「這是美術比賽，再說一次是美術比賽」，不是交通繪畫比賽，也不是道德繪畫比賽，「不要喪盡天良阿、18禁阿，得獎根本都合理」，得獎是因為畫得好，且具有創意，並沒有不妥。

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該網友接著提到，主辦方辦繪畫比賽，頒獎給畫得好、有創意的作品，沒問題；校方宣布學生拿獎喜訊，沒問題；指導老師指導美術技巧方面，沒問題；學生畫畫，也沒有問題，「就你Cheap問題最多，還說不針對學生，笑死人」。

貼文一出，網友們表示，「畫畫比賽，然後他在搞思想審查」、「網紅是評審嗎？人家就得獎了」、「不針對學生？要求剝奪學生的獎狀？」「道歉實在，一點都不覺得畫有問題」、「真的畫得不錯阿」、「有問題的只有那位網紅+1」。

據了解，校方事後緊急刪祝賀文，並且道歉，孩子也因此心情低落，許多網友湧入Cheap臉書聲援學生。Cheap無奈嘆，自己從頭到尾都是針對學校跟主辦單位，「現在是在亂帶什麼風向啊，說我欺負國中生？這些大人不要躲在小朋友後面了」。

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