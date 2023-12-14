〈帝王條款〉國中生「不會放棄畫畫」！全鬆一口氣：安心了

▲〈帝王條款〉畫作獲得特優獎。（圖／翻攝自臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，東興國中學生繪製的〈帝王條款〉畫作掀起論戰，科技專家許美華昨（13）日在臉書發文，聲援創作得獎學生，今日上午10點46分則表示，她一早約5點多，收到一條「來自學生母親」的陌生訊息。內容一出，看到學生不會放棄畫畫，網友紛紛鬆一口氣，「安心了，小朋友加油！」

許美華在臉書表示，她今天早上5點多收到陌生訊息，對方是一名年輕媽媽，「冒昧打擾您，我是畫畫得獎孩子的媽媽，謝謝您聲援孩子及鼓勵孩子，我會將您的美意傳達給孩子知道，讓他知道很多人支持他的畫作，請他不要放棄對畫畫的熱忱」，自稱學生母親的女子還表示，這兩天真的煩惱到睡不著，害怕小孩因為網路言論遭同學霸凌，「真的倍感煎熬，希望這件事情可以快點過去。」

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許美華便回覆，「好高興收到妳的訊息，我們好多朋友都好擔心他。」學生媽就笑說，「謝謝您們，孩子很正向，反過來安慰我們。」許美華不禁比讚，「大人都很難承受這樣的壓力，何況是一個國中生。孩子很正向，好棒！」對方又透露，有傳達大家對孩子的關心及支持，「他也說不會放棄畫畫」、「真的非常感謝，在我們很無助的時候，您們願意聲援。」

貼文一出，網友紛紛留言打氣，「太好了~ 知道了小朋友與家人的訊息，總算是安心了，小朋友加油！」「大家都支持你，不要放棄畫圖」、「告訴孩子我們以他為榮，請繼續創作！」「真的畫得很好，觀察入微，將來一定有前途，繼續加油」、「小朋友很堅強真是太好了。」

還有人直呼，「雖然畢業非常非常久，但作為東興的學姐，更是要聲援學弟妹！能有創意且對社會議題有想法，這應該是要鼓勵的！」「希望這件事也能成為孩子創作的能量，真的畫得很棒，下一幅就以『廉價的網路霸凌』為主題吧！#霸凌者就怕自己被攤在陽光下讓他無所遁形。」