竹市「節電環境教育宣導嘉年華」 12月24日共享低碳饗宴

▲「ALL IN LIFE!永續環保 節電環境教育宣導嘉年華」。(圖/新竹市政府提供)

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

推廣全民綠生活! 新竹市政府將在12月24日下午1時到4時30分,於Big City遠東巨城購物中心1樓戶外廣場,舉行「ALL IN LIFE!永續環保 節電環境教育宣導嘉年華」,邀請去年獲得經濟部能源署「節約能源創意72變小劇場創作競賽」全國第三名的茄苳國小進行節能劇場開場表演,還有校園社團、好玩的劇團、偶像男團 ALL IN 5演唱等精彩演出,現場也安排節能闖關活動及環境永續DIY免費課程,邀請大小朋友踴躍參加,共度美好周日假期。

新竹市長高虹安表示,2050淨零碳排議題及永續發展目標是全球趨勢,「宜居永續」也是自上任來持續推行的施政方針,並在竹市企業、機關學校及民眾的公私合作下,於「康健雜誌」永續健康城市大調查中,市民人均節電量位居全國首位。未來市府將持續推動各項節能減碳作為及氣候變遷調適措施,致力提升環境品質,成就老幼共好、幸福友善的低碳城市。

環保局長江盛任指出,市府近年積極推動各項節能減碳作為,透過「輔導稽查、節能改善、能源教育、弱勢關懷、公民參與」五大面向訂定節電策略,而竹市作為青年活力城市的代表,更是極力重視能源教育,協助各校規劃具在地特色的節電策略,今年度特別辦理節能示範校園評比,選拔節能績優校園,作為其他學校的模板,落實聯合國永續發展目標SDG4教育品質及SDG13氣候行動,透過減碳作為,一起重視環保、提高環境品質。

新竹市環保局說明,此次活動現場規劃2大區域,主舞台區進行頒獎典禮及各項表演,攤位區將展示公私協力的成果,設置節能闖關活動,完成闖關可獲限量精美禮品,以及「生態瓶、太陽能車」2種環境永續體驗課程、總名額60組,每種課程各3梯次、每梯次1小時、每梯次限10組,此次體驗課程屬親子活動,全程免費參加,歡迎踴躍報名,報名連結( https://reurl.cc/y6dqdO )。

環保局表示,此次活動在巨城入口處有設置打卡區,民眾只要與打卡牆合影,再將照片上傳至社群媒體(如FB、IG),並向服務台出示完成的螢幕畫面,即可兌精美小禮物,數量有限,贈完為止,歡迎踴躍參加。