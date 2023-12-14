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竹市「節電環境教育宣導嘉年華」 12月24日共享低碳饗宴

▲「ALL IN LIFE！永續環保 節電環境教育宣導嘉年華」。（圖／新竹市政府提供）

▲「ALL IN LIFE！永續環保 節電環境教育宣導嘉年華」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

推廣全民綠生活！ 新竹市政府將在12月24日下午1時到4時30分，於Big City遠東巨城購物中心1樓戶外廣場，舉行「ALL IN LIFE！永續環保 節電環境教育宣導嘉年華」，邀請去年獲得經濟部能源署「節約能源創意72變小劇場創作競賽」全國第三名的茄苳國小進行節能劇場開場表演，還有校園社團、好玩的劇團、偶像男團 ALL IN 5演唱等精彩演出，現場也安排節能闖關活動及環境永續DIY免費課程，邀請大小朋友踴躍參加，共度美好周日假期。

新竹市長高虹安表示，2050淨零碳排議題及永續發展目標是全球趨勢，「宜居永續」也是自上任來持續推行的施政方針，並在竹市企業、機關學校及民眾的公私合作下，於「康健雜誌」永續健康城市大調查中，市民人均節電量位居全國首位。未來市府將持續推動各項節能減碳作為及氣候變遷調適措施，致力提升環境品質，成就老幼共好、幸福友善的低碳城市。

環保局長江盛任指出，市府近年積極推動各項節能減碳作為，透過「輔導稽查、節能改善、能源教育、弱勢關懷、公民參與」五大面向訂定節電策略，而竹市作為青年活力城市的代表，更是極力重視能源教育，協助各校規劃具在地特色的節電策略，今年度特別辦理節能示範校園評比，選拔節能績優校園，作為其他學校的模板，落實聯合國永續發展目標SDG4教育品質及SDG13氣候行動，透過減碳作為，一起重視環保、提高環境品質。

新竹市環保局說明，此次活動現場規劃2大區域，主舞台區進行頒獎典禮及各項表演，攤位區將展示公私協力的成果，設置節能闖關活動，完成闖關可獲限量精美禮品，以及「生態瓶、太陽能車」2種環境永續體驗課程、總名額60組，每種課程各3梯次、每梯次1小時、每梯次限10組，此次體驗課程屬親子活動，全程免費參加，歡迎踴躍報名，報名連結( https://reurl.cc/y6dqdO )。

環保局表示，此次活動在巨城入口處有設置打卡區，民眾只要與打卡牆合影，再將照片上傳至社群媒體（如FB、IG），並向服務台出示完成的螢幕畫面，即可兌精美小禮物，數量有限，贈完為止，歡迎踴躍參加。

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