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竹市府推動減塑獲中央肯定　「特優」二連霸

▲新竹市長高虹安今日表揚友善環境店家。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安今日表揚友善環境店家。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

環境部日前舉辦「2023年資源循環績優企業、機關、學校頒獎典禮」，新竹市政府今年推動減塑、循環容器2項環保政策，攜手民間企業鼓勵減少使用免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯，成效亮眼，2度蟬聯環境部「循環永續行動及綠色餐飲服務評比」永續深耕組「特優」，此外竹市3家餐飲業者更榮獲「支援循環組」績優獎項。新竹市長高虹安今(12)日於市務會議上表揚並頒發感謝獎座，肯定環保同仁與餐飲業者對環境保護的用心，並期勉持續努力，公私協力打造「宜居永續」城市。

高虹安表示，市府今年積極推動減塑及推廣循環餐盒的環保政策，透過公部門機關「以公帶私」率先實施，發揮領頭羊作用，辦理會議、訓練及活動以「不提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯」為原則，訂餐皆優先選擇提供循環餐盒之綠色餐飲服務業者，同時號召民間企業及民眾一同響應，此次竹市共有3家餐飲業者榮獲「支援循環組」績優獎項值得嘉許，包含「小食光餐盒、厚道飲食店」2家業者榮獲「特優」、「森作餐廚」榮獲「良好」，期許未來能有更多餐飲業者一同加入循環餐盒服務行列，共築健康安心、宜居永續的新竹市。

環保局長江盛任表示，環保局自110年起陸續輔導轄內餐飲業者配合提供循環餐盒或循環飲料杯供應外送服務，目前已有38家餐飲業者加入服務，環保局也以身作則，在辦理會議、訓練及活動時，訂餐皆採自備餐盒送至店家盛裝，或直接訂購循環餐盒便當，以減少製造一次性垃圾產生。江局長說，截至今年10月底，環保局已於194場會議、訓練及活動落實資源循環，共減少使用一次性餐盒4,016個、包裝水及紙杯6萬9,634個，共計減少碳排放量8,892公斤。

再次拿到「特優」獎項的小食光餐盒，已深耕竹市南寮地區3年，店長吳玉鳳表示，小食光秉持「做環保愛地球」的理念，餐食走出古早餐飲舊有框架，結合在地小農食材減少碳排放，並使用循環餐盒減少垃圾量，自110年起就加入推動循環餐盒的行列，雖然辛苦但獲得顧客一致好評，未來也將會持續用行動落實永續發展目標。

上次獲得優等、這次晉升榮獲「特優」獎項的厚道飲食店新竹店，位於北門街，自111年加入循環餐盒外送服務，該店美食走古早味、用懷舊鐵便當盒外送，讓用餐有溫暖的感覺。店長李雪鈴表示，自科技業轉戰餐飲業已長達7年，心想身為第一線餐飲業，更要把握為環保盡心力、給下一代更美好永續環境。

第一次參賽榮獲「良好」獎項的森作餐廚，位於大學路，店長康愷文表示，自然、健康是我們的宗旨，嚴選當令食材，用心詮釋食材的鮮美原味，搭配循環餐盒，更能落實環保永續的重要角色。

環保局說，歡迎民眾從使用循環餐盒開始垃圾減量行動，一起加入愛地球的行列。目前竹市共有38家外送循環餐盒店家，業者資訊可查詢新竹市環境保護局資源回收網( https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/ )選項「環保外送餐飲店家」，攜手落實聯合國永續發展目標SDG7永續能源、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產，守護幸福友善的環保家園。

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