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社會 社會焦點 保障人權

又是保證獲利詐騙！雲林警咖啡廳逮車手　天真男才知道被騙

記者蔡佩旻／雲林報導

國內投資詐騙頻傳且手法層出不窮，警方持續積極打詐，雲林斗六警分局近日接連查獲3名詐欺車手案件。偵查隊於12日獲線報，疑似有詐欺車手搭乘計程車前欲往連鎖咖啡店取款，警方獲報後旋即前往埋伏並當場查獲陳姓詐欺車手。另於11月底也在轄區超商內分別查獲2件面交現金車手案件，守護民眾財產安全。

▲投資詐騙氾濫，雲林斗六警分局近期連續緝獲詐欺車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局獲線報指出有詐欺車手與前往咖啡廳取財，先一步埋伏順利當場逮捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六一名被害民眾蕭姓男子，因誤信詐騙集團台股輕鬆獲利的投資假訊息，約定要交付現金新台幣30萬給投資專員，蕭男至咖啡店準備交款時，仍不知自己遇到詐騙集團，所幸於被害人受騙前，警方已掌握情資，並當場逮捕取款詐欺車手陳嫌，並查扣書面儲金憑證、識別證、手機等證物，全案警詢後依詐欺罪嫌移請雲林地方檢察署偵辦。

▲投資詐騙氾濫，雲林斗六警分局近期連續緝獲詐欺車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐欺車手接獲詐騙集團上層指使從台中搭高鐵到雲林咖啡廳向被害人面交取財，刻意穿上白襯衫、戴假造證件取信被害人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局指出，另於11月底時亦查獲2件詐欺車手案，被害人均為遭到假投資類型詐騙，其中一案被害人黃姓女子在加入詐騙投資LINE群組後遭詐80萬元，黃女發現該投資群組仍在鼓吹其他被害人投資，假意向該群組客服稱願再投資230萬元，詐騙集團即派出投資專員相約至斗六市某超商收款，警方埋伏在該超商當場查獲洪姓詐欺車手，並查扣相關證物。

▲投資詐騙氾濫，雲林斗六警分局近期連續緝獲詐欺車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警詢後，將陳姓車手依詐欺罪嫌移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另一案陳姓被害人，同樣誤信網路投資股票詐術，已陸續匯款及交付千萬元給詐騙集團，該詐騙集團食髓知味，再次以話術誘騙被害人，「只要再增資百萬元，保證一定賺錢」，雙方約在被害人住處附近超商交付投資款項，幸被害人配合警方和詐騙集團約定在超商見面，即在詐欺車手宋姓男子清點款項時當場遭埋伏員警逮捕。相關犯嫌經警詢後，依詐欺罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

▲投資詐騙氾濫，雲林斗六警分局近期連續緝獲詐欺車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲被害人投資遭詐，清醒後假意再投資230萬元，相約假專員至超商收款，警方埋伏在該超商當場查獲洪姓詐欺車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局長黃念生表示，近來新興的「投資詐欺」已經擠下「網路購物」、「分期付款」等詐欺手法，遭詐件數與單筆受騙金額，都躍居第一名，提醒民眾「加LINE投資風險高，投資廣告勿輕信，下載APP、加LINE好友或註冊網站投資必有詐」，保持警覺才能避免受騙上當；另呼籲民眾切勿貪圖些微佣金，淪為詐欺集團車手騙取無辜民眾的血汗錢，事後將面對無盡的民、刑事責任，得不償失。

▲投資詐騙氾濫，雲林斗六警分局近期連續緝獲詐欺車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐欺車手宋姓男子清點款項時當場遭埋伏員警逮捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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