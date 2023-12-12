狂發337萬封簡訊！警抄詐團逮20人　新手媽裝木馬賺外快...下場曝

記者張君豪／台北報導

近期全台不少民眾接獲詐團偽冒監理站，或是自來水公司、遠通電收或電信業者傳來簡訊，指民眾「交通罰緩未繳、自來水費欠費、e-Tag欠費及門號有點數可兌換贈品」，針對這類詐騙簡訊，刑事局打擊犯罪中心展開兩波「迅雷專案」掃蕩，共查獲詐騙簡訊代收發案件共15件、犯嫌20人到案。由於該集團每名犯嫌每天最少發出4-5000封詐騙簡訊，犯案1個半月期間，累計發送337萬封詐騙簡訊，警方這次行動將可大規模減少該類簡訊詐騙犯罪。



▲刑事局長周幼偉12日下午視察該局迅雷專案打擊詐騙簡訊掃蕩成果。（圖說下同／記者張君豪攝）

刑事局長周幼偉12日下午視察迅雷專案行動成果，總計警方這次聚焦打擊「涉詐簡訊代收發商」，共查獲15件、犯嫌20人，並查扣貓池2台、行動電話41支、SIM卡、電腦、WIFI分享器及門號申請書等贓證物。

周幼偉強調：刑事局在8月18日成立「詐騙情資研析專責小組」，針對新興詐欺手法，分析相關情資，集中火力打擊，期能有效遏制詐欺犯罪發生，減少民眾財產損害。周幼偉呼籲全國民眾：面對各種可能的詐騙訊息應保持警覺，先行查證避免受騙；如民眾發現犯罪或可疑不法，請儘速撥打165或110報警偵辦。

其中，刑事局偵九大隊第三隊會同北市中山警分局報請士林地檢署檢察官吳建蕙，偵辦一起22歲的黃姓女子剛生產完在家帶小孩，在臉書徵人社團看到「手機掛機賺錢」徵才廣告，提供自己手機安裝內藏木馬掛機程式後在家打工，未料她手機在短短3小時內就發出超過2千筆詐騙簡訊，電信公司發現她手機異常發送大量簡訊，緊急停話。

不過，黃女針對和泰聯網電子商城會員發出詐騙簡訊後，先後有4名會員誤信惡意簡訊登入假商城購物消費，輸入信用卡號、認證碼遭大陸詐團側錄後，歹徒在歐盟、亞洲等境外國家盜刷購買禮券及高價名牌服飾，警方6日收網在新北市汐止區逮捕黃女，發現她獨自照顧年僅9月大、3歲幼兒，警方逮捕她時一併通知社工協助照顧幼兒，黃女否認涉案，辯稱是接受雇主委託掛機賺錢，但警方查出她有涉詐騙犯罪紀錄，警詢後依法移送。

刑事局電偵大一隊鎖定假冒政府監理站、自來水公司、遠通電收、電信業者的詐團散發釣魚簡訊，11月30日在新北市蘆洲、中和等地，逮捕涉嫌利用貓池設備發送惡意簡訊的盧男（20歲）、林男（21歲），並查扣貓池設備1台、工作手機11支、筆記型電腦2台及涉案SIM卡門號一批等證物，警方清查兩人所發送簡訊被害人達215人，盜刷詐騙金額超過新台幣949萬。

刑事局偵七大隊第一隊會同桃園、台中刑大偵辦一桃園媒體行銷公司負責人張男（51歲）批購8千多組企業門號，幫詐團收受簡訊認證碼，供詐團註冊電商、遊戲平台帳號案件，之後詐團利用假帳號搭配假交友、購物手法騙取民眾現金，遭詐被害人38位、財損達512萬元新台幣，警方7日逮捕張男到案，他到案辯稱僅提供門號認證，並不知會被挪為詐欺用途，警方訊後將他移送桃園地檢署偵辦。

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