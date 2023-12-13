雲林逆子灑酒精膏「燒死3至親」！年紀最小僅4歲　檢方8罪名起訴他

▲杜姓兒子涉嫌縱火燒屋，造成3人死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林縣斗南鎮鎮興北路一處民宅8月中旬發生奪命惡火！一家五口3人不治。屋主的33歲杜姓兒子疑似不滿父親的劉姓女友掌握家中經濟大權，憤而縱火燒屋，犯案後開車逃離現場，逃亡5小時後才遭警方逮住。檢方調查過後，依照殺害直系血親尊親屬、故意對兒童犯殺人、殺人未遂等罪嫌，將他提起公訴。

根據檢方調查，56歲杜姓屋主離婚多年後，認識同樣離婚的45歲劉姓女子，雙方進一步發展為男女朋友關係，2人育有不到4歲的兒子。而杜姓屋主與劉姓女友、幼子、33歲杜姓長子，以及劉女與前夫所生的21歲吳姓女兒，共5人同住於鎮興北路的租屋處。

杜姓長子因與父親、劉女、吳女發生爭執，竟在屋內潑灑酒精膏，縱火燒屋，釀成3死的悲劇，這起火災更波及附近3戶人家，造成一棟房屋全毀、一棟半毀、2台機車、1台轎車、5台冷氣燒毀，就連劉女貸款買來營生貨車也沒倖免。

▲案發現場一片焦黑。（圖／記者蔡佩旻攝）

而杜姓長子案發後駕車逃離現場，開往偏僻的產業道路規避警方查緝，但因路況不熟開進了竹林內自撞，他見車輛毀損，下車後又偷走附近筍農的機車，經筍農報案，杜姓長子的行蹤才因此曝光。

檢方偵結，依照殺害直系血親尊親屬、故意對兒童犯殺人既遂、殺人既遂、殺人未遂、放火燒燬現有人所在之建築物、放火燒燬現非供人使用之他人所有住宅、放火燒燬他人所有建物以外之物、竊盜等罪嫌，將他提起公訴。