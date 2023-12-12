漢光果菜區域冷鏈物流中心竣工　 鄭文燦：台灣農業轉型新里程碑

▲行政院副院長鄭文燦出席典禮表示，冷鏈物流中心竣工啟用，代表台灣農業轉型邁入新的階段，更將為國產農產品保鮮與運輸立下新的里程碑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

成立迄今30年的漢光果菜生產合作社是國內最具規模的生鮮蔬果供應業者之一，成立「漢光果菜區域冷鏈物流中心」昨（12）日辦理竣工典禮，行政院副院長鄭文燦出席典禮表示，冷鏈物流中心竣工啟用，代表台灣農業轉型邁入新的階段，更將為國產農產品保鮮與運輸立下新的里程碑。

行政院副院長鄭文燦指出，透過先進的冷鏈與運輸建設，未來從生產端的農場到消費端的餐桌，全程都會透過冷鏈物流保鮮，將有效增加國內農產品的調節能力，抑制短期價格波動，不只確保消費者的食安與信心，更增加拓展國際銷售市場的機會，農民的收益也將獲致更好的保證，踏出台灣農業永續經營的關鍵一步。

▲漢光果菜生產合作社是國內最具規模的生鮮蔬果供應業者之一，成立「漢光果菜區域冷鏈物流中心」昨日辦理竣工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副院長鄭文燦進一步指出，該合作社後續將結合物流中心、加工中心、截切中心、檢驗中心與農產商務的E化平台等設施，「四心一平台」完成後，將提供一站到底、互惠共好的完整服務，嘉惠的將不只是合作社及協力團隊，更包括100多個在地青農，此外，產品也通過產銷履歷及驗證與有機等多項驗證。

▲漢光果菜生產合作社是國內最具規模的生鮮蔬果供應業者之一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）