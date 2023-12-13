柯文哲喊機車不能鑽車縫　王義川20年前論文打臉

▲王義川。（圖／搶救王義川行動提供）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲12日於交通政策記者會談到機車兩段式左轉問題，稱若要取消騎士就不可以在等紅綠燈時，跑到汽車前面去，不過，作為台大土木工程研究所交通工程組碩士、博士的民進黨不分區立委參選人王義川20年前的論文曝光，打臉柯文哲說法。

柯文哲12日被問到是否認為可取消「機車兩段式左轉」，稱如果要取消機車兩段式左轉，「可以，但你不准在紅綠燈時，跑到前面去，就完全一條線，跟在汽車後面走，把機車當汽車，那要（直接）左轉當然可以。」

綠營近日發起「搶救王義川」行動，目的是為讓排名第14名的不分區立委提名人王義川進入國會，該行動的粉專「搶救王義川大兵」曝光王義川20年前的論文，說王義川的博士論文20年前在討論機車行進動線和左轉方式時，就針對機車向前挺進和兩段式左轉進行數量方法分析，研究過鑽車縫的效率與安全，這就是科學、理性、務實。

粉專「搶救王義川大兵」說，所謂台灣道路機車車流行為是細胞格位推進法，向前集中、橫向發展，所以才有直行機車停等區的設計。直行機車停等區的設計經過2、30年的實施，也符合機車先起動、汽車跟上來的駕駛行為，並且可以具體有效提高行車效率，所謂的禁止機車鑽車縫，反而會影響車流、加劇塞車。