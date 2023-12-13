韓國瑜列國民黨不分區第一　林飛帆諷：他有3件事都第一

▲民進黨前副秘書長林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

藍綠力拚國會過半，國民黨主席朱立倫與不分區提名人韓國瑜分頭帶隊團體作戰，對此，民進黨前副秘書長林飛帆今（13）嘲諷，韓國瑜不僅不分區列國民黨第一，也是台灣政治史上首位罷免票數高於當選得票數的縣市首長，更是第一位進入「香港中聯辦」的台灣縣市首長。

林飛帆說，第一個第一，是韓國瑜為台灣第一個以高於他當選得票數罷免的縣市首長。在他當市長兩年間，高雄市政空轉，因此，後來高雄人以兩年投三次票，才得以換來陳其邁市長用兩年拚四年，拚到台積電到高雄設廠的光景，讓高雄成為國際知名樂團願意前來演出的城市，為高雄帶來豐厚國際觀光收入。

第二個第一，林飛帆說，是韓國瑜為第一位進入「香港中聯辦」的台灣縣市首長。2019年3月，韓國瑜甫就職高雄市長不到半年，就前往香港拜會中共治港官員，香港中聯辦全名是「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，是中國在香港的代表機構，也是實質上主導北京治港政策的「太上皇機構」。在香港人眼中，北京宣稱的「一國兩制」、「港人治港」實際上是位於香港西環的中聯辦在治港，「西環治港」。

林飛帆表示，2019年3月22日，就在中國國家主席習近平發表「一國兩制台灣方案」的文告後的兩個月，韓國瑜以新當選的台灣縣市首長身分，大剌剌的走進香港中聯辦，引起香港民眾、國際社會、與台灣各界譁然，而究竟與港共官員談了什麼，雖然從未公開，但為習近平主張的一國兩制背書、應和的意味鮮明。

第三個第一，林飛帆說，是韓國瑜穩坐國民黨不分區立委民單第一名。若國民黨加民眾黨國會多數過半，幾乎可以確定韓國瑜就是台灣新的國會議長、台灣最高民意機關的龍頭，各國國會領袖拜會台灣，他將成為代表台灣接見各國政要的代表。

林飛帆說，韓國瑜的主張、作為、言論舉措，無一不令人深切擔憂。選戰進入最後1個月，許多朋友已經淡忘韓國瑜的種種，但，拒絕韓國瑜成為國會議長，應該成為一場運動，因此接下來，林飛帆會在「海鯤護國青年挺台」的每一場行動中，盡全力向大家訴求，團結守護國會，拒絕國民黨加民眾黨讓韓國瑜成為立法院長。