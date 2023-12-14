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反駁柯文哲「2050核能增3倍」　薛富盛：全民有共識等3前提才發展

▲▼環境部長薛富盛 答詢 立法院社福衛環委員會 聯合國氣候變遷大會後續因應報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環境部長薛富盛強調，COP28「完全沒有2050核能增加到3倍結論」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前提及，COP28結論之一是「2050年要增加到3倍的核能發電」。環境部長薛富盛今（14日）在立法院面對立委蘇巧慧質詢時，強調「完全沒有2050核能增加到3倍結論」，並指台灣要有「確保核能安全、核廢料妥善處理、全民有共識」等3個前提下，才可以發展核電。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長薛富盛與外交部、經濟部等單位，針對「第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）返國報告與後續因應情形」進行專題報告並備質詢。

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民眾黨總統參選人柯文哲日前曾在臉書發文，指COP28峰會最重要結論是「以2020年為基準，2050年要增加到3倍的核能發電」。該言論遭到民進黨立委洪申翰批評柯文哲是打著科學名號扭曲造謠，立委蘇巧慧今天在立法院也提出質疑。

蘇巧慧在質詢時詢問薛富盛，COP28是否有「2050年增加到3倍核能發電共識」。薛富盛則強調，「完全沒有2050核能增加到3倍結論」，隨後蘇巧慧追問，是否有哪些前提下才會進行核能發電，薛富盛則表示，要有「確保核能安全、核廢料妥善處理、全民有共識」等3個前提下，才可以發展核電。

另立委洪申翰在質詢時，詢問薛富盛要如何要實現2050淨零排放目標，是否要加強國際合作？薛富盛認同並表示，淨零排放要靠國際合作，台灣還要繼續擴大國際合作，才能達成2050年目標。洪申翰隨後建議，國際合作應該更有戰略性與系統性，尤其是台灣有邦交的小國，應該建立更清楚與戰略意義的合作關係。

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