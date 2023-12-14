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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

決戰30天／夾殺中突圍！柯文哲拚全台掃街　合作網紅打破同溫層

▲▼ 台灣民眾黨正副總統候選人柯文哲吳欣盈聯合政策記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、吳欣盈。（資料圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲與「新光公主」立委吳欣盈搭檔參選，面對資源與經費不足問題，民眾黨加強空戰操盤進行「KP TV」直播，但由於擔心收看YouTube的群眾幾乎都是同溫層，所以盼未來與網紅合作，擴大支持族群；陸戰方面，預計2024年1月2日起加強全台掃街，且採分進合擊戰術，讓柯與吳兵分兩路。

柯文哲於近期在YouTube進行從下午直播到晚上的「KP TV」，剛開始時就預告將「每天一問藍綠」，隨即詢問民進黨總統候選人賴清德的如何務實推動台獨、國民黨積欠黨工9.8億元等議題，但隨即遭藍綠冷處理，加上直播需投入大量人力、時間，使柯營遇上極大挑戰。

不僅如此，由於會收看柯文哲YouTube頻道的人，幾乎本來就是柯文哲的支持者，連柯文哲日前都自曝擔憂，認為觀看者恐是同溫層或媒體；而黨內人士表示，未來希望可以先固定節目表，排定要開講的節目與人選，讓收看者能夠固定，並為了走出同溫層，未來也在考慮與網紅做結合，盼透過年輕網紅進一步帶動流量、打破同溫層。

▲▼ 台灣民眾黨總統候選人柯文哲政策記者會。（圖／記者李毓康攝）

藍綠因為擁有執政縣市、在地立委議員優勢，近期競選總部、地方造勢活動遍地開花，然而在原本資源就不夠，且國民黨「禁柯令」的狀態下，柯文哲陸戰受限，不包括各地廟口開講等小型活動在內，目前僅確定舉辦7場大型造勢，地點選定六都與執政的新竹市，分別為12月16日台南、12月17日桃園、12月23日新竹與高雄，1月6日台中、1月7日高雄，1月12日「選前之夜」則是在志工成功搶下路權的凱達格蘭大道。

值得一提的是，柯文哲2場位於高雄的造勢都極具亮點，12月23日晚間的岡山造勢由大韓粉陳清茂包辦，號召韓粉、郭粉、柯粉「三粉大集合」，柯文哲則壓軸登場，但當天國民黨將在台北凱道舉辦造勢，預計前高雄市長韓國瑜也將出席，因此岡山造勢出席的韓粉人數備受關注；至於1月7日高雄造勢，除了時間點為「選前黃金週」之外，國民黨當天也將在高雄舉辦總統候選人侯友宜造勢，藍白拚場意味濃厚。

面對藍綠夾殺下，柯粉日前自發性發起「扛阿北、守台灣」活動，要花15天扛著7公斤重的柯文哲人形氣球，以徒步環島方式，從富貴角燈塔一路苦行至最南端恆春鵝鑾鼻燈塔。柯營人士透露，柯粉的背氣球「苦行僧」方式，預計24日將抵達屏東，屆時柯文哲也將在此辦造勢活動，可望聚集眾多支持者們，打造「人民力量」堅韌形象。

除此之外，面對民進黨將在12月底展開環台掃街，民眾黨也將於正副總統辯論會後，2024年1月2日起展開「1天1至2縣市」全台掃街拜票，且預計讓柯文哲、吳欣盈兵分兩路進行車掃，從北到南分進合擊，也藉此拉抬區域立委選情。

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