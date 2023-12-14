女大生當「時間管理大師」出軌多人！男友做PPT報復震碎鄉民三觀

▲女大生被爆出軌，男友製作PPT報復。（圖／翻攝「黑料網」）



記者柯振中／綜合報導

廣東省揭陽市一名周姓女大生近日被爆出軌，男友不滿她與多名男子聯繫、發生性關係，於是以「做報告」的方式整理出軌鐵證，露骨的對話內容曝光，在網路上引起一陣轟動。

綜合陸媒報導，這名男子與周姓女大生交往多年，沒想到某次查看手機，意外發現女友出軌，且與許多男性保持不正當的關係，甚至還跟閨蜜互相分享性事、戰績，並以「睡到優質男人」為榮，還在討論發生不安全性行為以後，是否會感染性病。

▲▼女大生被爆出軌，與閨蜜的對話內容讓男子崩潰。（圖／翻攝「黑料網」）



男子指控，某次他與周女外出遊玩，期間拍了許多照片，沒想到周女竟將照片發給其他男性，藉此來拓展「交際圈」，並且還以見面發生關係作為獎勵，要求男性給錢、幫忙買東西，讓他十分崩潰，更是痛斥這種行為「根本是時間管理大師」。

男子對於這種狀況忍無可忍，於是製作了PPT簡報，將周女的對話紀錄、與男子周旋的話術公開，消息曝光瞬間掀起了網路轟動。

▼女大生透過通訊軟體，與許多男性相約發生關係。（圖／翻攝「黑料網」）



由於周女長相清純、甜美，許多網友看完以後，震驚直言「三觀被震碎」、「吃瓜吃到家門口了」、「現在還有純愛嗎？」不過，也有網友提到，這也可能是男子惡意編造出來的故事，且發布了這種消息，後續將難免牢獄之災，為了一時衝動，做出這種事情，得不償失。