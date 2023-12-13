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社會 社會焦點 保障人權

突被分手！女約談判狠撂：鹽酸潑下去肉就爛　他嚇壞拿錄音報警

▲▼生氣,憤怒,罵,兇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲曾姓女子不滿突被分手竟出言恐嚇男友，慘遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

天涯何處無芳草呢？新北市曾姓女子突莫名被楊姓男友分手，她為求一個答案，約出對方並在車上談判，盛怒之下竟嗆：「你如果今天要跟我分手，我不可能」、接著再說「鹽酸大家都知道潑下去就爛了」等字眼，楊男聽完心生畏懼，立刻報警處理。士林地院審結，依恐嚇危害安全罪，處拘役20日，可易科罰金。

判決指出，今年4月間曾女突被楊姓男友分手，但男友卻沒說明真正原因，她大惑不解，決定約男友出來說個清楚。2人在車上談判，講到一半，曾女忍不住複雜情緒，突開口說：「你如果今天要跟我分手，我不可能，我不會撞你，也不會叫人出手，我絕對...」，接著更恐嚇：「鹽酸大家都知道潑下去肉就爛了，我有跟你講，我要死」等恐怖字眼，楊男見前女友如此偏激，決定拿著錄音檔報警處理。

曾女出庭時，向法官爭執錄音檔是被偷錄、偷拍，並有刪除部分。法官經查，現場錄音光碟是楊男提供，其所為既無國家機關行為參與，自不生是否經由法定程序所取得證據的適法性問題，且錄音內容是側錄2人應對過程，楊男是為保全犯罪事證，無不法目的，且曾女未指出錄音內容有何虛偽不實之處。

再者，錄音檔經勘驗結果，聲音均是連續錄音而無中斷，或聲音中斷後再起的情形，認錄影檔具有證據能力。

曾女仍矢口否認有恐嚇並稱：「我認為這些話不是恐嚇，我為他付出很多」，並解釋只是想要分手正確原因，不然要同歸於盡，而同歸於盡跟恐嚇法律概念差很多，同時強調，「我不是只要他死，但是我的意思是要跟他同歸於盡」，更難過說，被楊男栽贓、利用，不甘願。

法官認曾女承認有說要同歸於盡，用言語方式稱將以潑鹽酸的方式加害，客觀上已達心生畏懼程度，依恐嚇危害安全罪，處拘役20日，可易科罰金。

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