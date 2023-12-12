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社會 社會焦點 保障人權

人夫約小三「湖畔野砲」！躲日月潭車震被抓包　正宮見對話大崩潰

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲阿吉約梁女「湖畔野砲」，還被抓包在日月潭車震。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名人夫阿吉（化名）與高姓妻子結婚8年多，沒想到婚內與梁姓女子發展出婚外情，2人甚至還相約「湖畔野炮（砲）」，氣得高女將梁女一狀告上法院，求償100萬元。台中地院審理後，判梁女須賠12萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，高女與阿吉2014年6月間結婚，不過2022年時，發現了丈夫與梁女有染，氣得出言警告梁女，別再與丈夫有來往。

沒想到，高女警告完不到一個月，梁女卻又與丈夫一起出現在小琉球，甚至還有牽手的照片，2人完全無視警告，依舊過得十分火熱。

後來阿吉人在南投日月潭，梁女特意搭車去碰面，並且互相傳送「很想衝去跟你打一炮（砲）」、「帶你湖畔野炮（砲）喔」等話語，阿吉甚至還被撞見「與女性在車上發生性行為」，讓高女完全崩潰。

▲▼做愛,愛愛,上床,出軌,偷吃,小三,開房,摩鐵,性事。（示意圖／非當事人／記者黃克翔攝）

▲法官認為，證人目擊阿吉躲在日月潭的停車場車震，只能證明當天阿吉有與女性發生性行為，不能證明那位女性就是梁女。（示意圖／記者黃克翔攝）

高女與丈夫2023年4月間離婚，並將梁女一狀告上法院，求償100萬元。對此，梁女則辯稱，她沒有與阿吉相約到小琉球遊玩，只是在遊船活動時正好碰見，加上當時風浪較大，應店家的要求牽手合照，2人並沒有過夜、發生性行為。

至於後面的「湖畔野炮（砲）」，梁女則表示，這僅是朋友之間開玩笑的說法，並沒有真的發生關係。

對此，法院審理後認為，高女所提出的事證，只能證實阿吉與梁女在海上牽手、遊玩，不能證明2人有相約過夜、發生性行為，且日月潭車震的狀況，只能證明阿吉當天有在日月潭與女性發生性行為，不能證明那位女性就是梁女，因此最後判梁女須賠12萬元，全案仍可上訴。

 

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