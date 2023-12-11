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社會 社會焦點 保障人權

美光女工程師激戰主管！下面出水「很有fu」被炒　告公司結果曝光

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲已婚美光女工程師不爽已婚主管移情別戀，向公司投訴對方性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

一名在晶圓大廠美光科技公司擔任資深品保工程師的人妻，與主管發生婚外情，因不滿主管與其他同仁曖昧，竟向公司申訴主管「性騷擾」，其擔任警察的丈夫得知後，氣得到公司大鬧一場。事後人妻被公司解雇，她向法院提出確認僱傭關係存在訴訟，日前法院判決出爐！

人妻主張，她自2007年便受雇於華亞科技股份有限公司，後來公司被美光收購，她以每個月11萬6千餘元的薪資，繼續在美光擔任品質保證資深工程師，但直屬長官卻經常藉著權勢針對她，持續冒犯、冷落與孤立她，折損她工作自信並帶來沉重壓力，她決定向公司提出申訴。

人妻指出，自己收到調查結果通知的當天，公司以違反工作規則、道德準則及忠誠義務為由，將她解雇，她數次致電人資要回公司上班，卻仍遭到拒絕，認為公司並沒有表明她具體違反的事由及依據，提告要求公司給付自2022年1月1日起至她復職日止，每月11萬6千餘元的薪資，另外還需給付年終23萬餘元，春節、端午、中秋的各2千元禮金，以及生日禮金3千元，並按月提繳9千餘元的勞退金至她的勞退個人專戶。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲女工程師申訴後，因行為不當反遭公司解雇。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

但美光公司指出，人妻當初向公司申訴遭上司性騷擾，公司立案調查後卻發現，已婚的人妻與同樣已婚的上司長期互動親暱，逾越一般公司同事或上下屬關係，對話中更多次出現調情與性行為的相關言詞，甚至顯示2人曾在辦公場域內發生性行為，內容包括，「妳剛剛下面是出水的嗎」、「那個很有fu」、「還是妳要上車吃個香蕉再下班」、「射了之後還幫我含」、「超大一個」等。

美光指出，上司與她的不倫戀曝光後，決定挽回家庭，與人妻結束婚外情，雙方因此發生爭吵，後來人妻發現上司竟出軌其他已婚女同事，與上司多次爆發劇烈爭執，她為了報復上司移情別戀，這才向公司申訴性騷擾。另外，人妻曾帶著擔任警察的老公到廠區大廳喧鬧，要找上司理論，甚至在上下班最繁忙的時段，故意將車輛停在廠區大樓停車場出入口，導致車輛受阻，嚴重影響公司。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲法院認定公司已經謹慎查證，判女工程師敗訴。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

在調查這起性騷擾案時，美光更發現，上司曾向人妻提到可以虛報或浮報加班費來支應在摩鐵休息的費用，公司經比對後確認，人妻曾在非工作日、無出入廠及廠外VPN連線紀錄情形下，至少有13筆虛報加班費紀錄。這些舉動嚴重違反公司的工作規則等相關規章，遂於2021年12月27日依法將她解雇，但因事涉男女個人隱私及男女親密交往關係等敏感資訊，這才改以口頭方式通知人妻。

桃園地方法院審理過後，認為美光公司是經過謹慎查證，才得知人妻的行為嚴重違反工作規則，公司依法終止雙方勞動契約於法有據，將人妻的訴訟駁回。但人妻不服判決結果，決定上訴，台灣高等法院日前將她的上訴駁回，全案仍可上訴。

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