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社會 社會焦點 保障人權

人妻搭捷運找小王「喜歡紫色還黑色」！丈夫見超色對話才知滿頭綠

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲新北一名人妻婚內出軌，外出找小王開房以前，還詢問「喜歡紫色還是黑色」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名江姓男子與妻子2017年間結婚，婚後育有2名子女，沒想到他離婚後抓包妻子出軌，甚至還問林姓小王「喜歡紫色還是黑色」，對話露骨至極，氣得一狀將林男告上法院。新北地院審理後，判林男須賠20萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，江男與妻子2017年10月間結婚，婚後育有2名子女，原先生活十分美滿。沒想到後來江男抓包，妻子婚內出軌，與林姓小王有染，不但數度相約出遊、開房，甚至還會特意搭捷運前往林男的住處過夜。

江男發現，2人的對話十分露骨，不但傳送「你喜歡紫色還是黑色」、「那我的屁股好撞嗎」等話語，更是相約「恩愛三小時」，所有討論的話題都圍繞在性愛，且尺度相當大，妻子還詢問「會不會覺得我做的時候反應太誇張」，讓他崩潰提離婚，並將林男一狀告上法院，求償100萬元。

▲▼汽車旅館,賓館,開房間,完事,做愛,休息。（示意圖／ETtoday資料照）

▲江男的妻子婚內出軌，與林姓小王多次相約開房、發生性關係。（示意圖／ETtoday資料照）

對此，林男則辯稱，他與江男的妻子完全不認識，也沒有見過面，更何況是有不正常的男女關係，且江男所提出的證據當中，沒有任何實證能夠證明他有做出交談、會面或任何逾矩的行為，無端提起告訴顯屬無據。

不過，法官檢視證據時發現，從林男與江男妻子的對話可以得知，林男明顯知道對方有配偶，但仍多次邀約外出發生性行為，更是討論事後的感受，已經逾越了一般男女正常社交的舉止分際，並非一般婚姻信守誠實義務之配偶所能容忍。

法官衡量雙方的社會經濟地位後，判林男須賠20萬元，全案仍可上訴。

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