決戰30天／侯康配「南票北補」一決生死　民調封關前辯論拚氣勢

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選進入倒數一個月，國民黨已擬定「藍綠對決」及對白營「堅壁清野」的戰略。為了進一步「催出投票率」，在資源有限下將啟動大規模陸戰，並且結合立委侯選人舉辦聯合造勢活動與全台車隊掃街。空戰議題方面，則對民進黨輪番猛攻，強打貪腐、弊案連連，「絕對權力絕對腐化」，以此強烈訴求政黨輪替的必要性；此外也推出各項福國利民政見爭取中間選民支持。輔選要角提醒，倒數一個月「錯少的贏、錯多的輸」，所以還是得奮戰到最後一秒。

侯辦幹部從民調分析，自「君悅分手擂台」之後，藍綠板塊已經各自歸隊，侯康配與賴蕭配支持度都來到30％以上，且基本盤都歸隊超過9成，反觀柯盈配則維持在15％左右，說明唯一有機會實現政黨輪替的就只剩侯康配，因此宏觀戰略就是跟賴蕭配進行「藍綠對決」，而對柯盈配則採取「堅壁清野」。

侯辦幹部說，最後一個月的衝刺期，重點就是要多管齊下「催出投票率」。陸戰方面，組發會主委許宇甄表示，自11月26日台南場起算，到明年1月12日選前之夜，國民黨一共替侯康配規劃18場萬人造勢，中小型的母雞小雞聯合造勢則有上百場；黨務人士則指出，近來的造勢全都盛況空前，展現出民眾對政黨輪替的渴望，也凸顯國民黨強大的政黨實力，藉由各縣市首長分進合擊，除了在自己本命區舉辦大型造勢，也會到各地輔選立委小雞，像台北市長蔣萬安上周赴高雄造勢，婆媽展現熱情更是差點把蔣的袖子都扯破。

對於黨主席朱立倫坦言雲嘉南、高屏地區選情仍持續落後，前國民黨秘書長李乾龍則評估，還是有望複製去年九合一大選結果，在北北基桃竹大贏120萬票以上，「南票北補」就可讓侯康配贏得勝選，倒數一個月要比的是誰犯錯少，「錯少的贏、錯多的輸」，所以還是得奮戰到最後一秒。

至於空戰方面，基於「藍綠對決」的戰略，藍營輔選人士說，接下來的重點是持續拓展年輕、中間選民的支持，30至39歲是國民黨積極搶攻的年齡層，包括侯日前召開記者會提出青年購屋免頭期款政見「555方案」，青年購屋貸款額度最高1500萬元，最高可全額貸款，寬限期5年，條件是40歲以下、信用無重大瑕疵、排富（無自有住房與所得限制）、限首購、轉售限制（閉鎖期最高10年）、一生一次等，以及之後的少子化政策，都是為爭年輕選票而來。

另外，輔選人士表示，副手人選趙少康的口才便給、戰鬥力強，其實對年輕族群及中間選民相當有吸引力，無論是趙參加的網路娛樂節目《賀瓏夜夜秀》，或是首場台中與學子座談都很成功，這些都能拉近藍營與年輕人的距離，更與沉著的侯友宜產生高度互補性。

至於民調封關前拚辯論，國民黨人士指出，事實上，辯論會壓力是落在民進黨候選人賴清德，外界會去檢視在民進黨執政包袱下，賴清德能否走出、展現自己和過去民進黨8年執政有什麼不一樣或更前進的政策、個人魅力。

不過，這場辯論對國民黨來說仍非常重要，黨內人士直言，侯友宜必須在投票前夕的辯論上，展現全面國家領導人的風格與能力，縱使口才不及柯文哲、渲染力不及賴清德，但就是要靠穩健人設形塑「做你靠山」，拋出政見就會說到做到的氛圍，因為若表現好，便能讓已固著的支持者士氣大振，投票意願和催票的效果更大；若表現不好，不僅支持者挺的沒力，更會影響投票意願。