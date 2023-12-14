塞不滿凱道？張茂楠酸「沒屁股吃瀉藥」　柯文哲：看那天人數就知道

▲柯文哲赴金門東門市場掃街。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

藍綠白3陣營將2024總統大選1月12日「選前之夜」場地目標瞄準凱道，最終由民眾黨總統候選人柯文哲陣營搶下，但民進黨台北市黨部主委張茂楠質疑柯粉無法塞滿凱道，嗆聲「沒那屁股還要吃那瀉藥」引發熱議。對此，柯文哲直言，反正看那天人數就知道。

柯文哲14日上午赴金門東門市場拜票，並接受媒體訪問。面對陸戰缺乏狀態下，同黨的金門縣長陳福海卻沒有陪同？柯文哲僅說，行政首長要保持行政中立，且自己覺得行程很多，但現在主要以空戰優先，所以一天上3至4個媒體專訪，同時也到各地。

媒體追問，現階段以空戰為主，但每天KP TV對藍綠提問，賴侯明顯已讀不回，要怎麼解決？柯文哲認為，如果每天提問都不回答，第一代表心虛，第二是不敢回答，第三是最終將引起人民心中疑問「奇怪為什麼不敢回答這些題目」，所以如果問一天不回答可以，但問2、3、4天不回答，代表對問題心虛。

另外，關於目前選前之夜確定凱道，該如何催出人數？包括張茂楠說「沒那屁股還要吃那瀉藥」，會不會對此說法感到憤怒？柯文哲說，以前在當台北市長時，張茂楠算是議員中對他比較友善的，「我想他講這個話⋯反正那天看人數就知道嘛！」

至於該天是否真的不打算蓋舞台，直接開車到現場開講？柯文哲回應「看看啦！這還要想一下，因為只有10個鐘頭要蓋一個很大的舞台，技術上有困難。」