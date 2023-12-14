　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾單手騎車嗨比「3」　侯友宜：別人說南部綠到出汁「我看不見得」

▲▼ 侯友宜於高雄旗山進行車掃 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜於高雄旗山進行車掃 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／高雄報導

國民黨總統候選人侯友宜今（14）日在高雄展開第二天車掃，今天以高雄旗山為主。侯友宜受訪時表示，拜票的過程中，看到美容院師傅跑出來比「3」他非常感動，「人家都說，南部綠到出汁，我看不見得」，當選後一定照顧到全台灣的人民。

侯友宜今一早參拜旗山天后宮，接著就在旗山街道中進行車掃，上午也會到阿蓮薦善堂、路竹天后宮參拜，中午則會在岡山參加婦女會活動，下午則在繼續在岡山梓官進行車掃。

▲▼ 侯友宜於高雄旗山進行車掃 。（圖／記者崔至雲攝）

經記者觀察，今日的掃街較多自發性民眾跑到街上揮舞國旗，也有很多人比出手勢「3」，另外也有騎車、開車的民眾搖下車窗要與侯友宜揮手。侯友宜車掃中下車與媒體聊天時也笑著表示，「南部人好人情齁！」臉上充滿滿意表情。

侯友宜上午受訪時提到，他是南部的孩子，南部的鄉親、人親、土更親，他在拜票的過程中，從店裡面跑出來，對著他比ok，樓上的人對他喊，「侯友宜ok！ok！、3號」，洗頭美容院的師傅們，也跑出來對著他比手勢，「我感謝我們南部鄉親對我的疼惜、愛惜，我永遠會傾聽人民的聲音，知道南部人需要怎麼做，我一定當總統，不只照顧北部、中部、南部，我們全台灣都會照顧到，所以希望我們全台灣，我可以照顧到我們全國的人民」。

侯友宜強調，勝選的最後一哩路，人家都說，南部綠到出汁，他認為不見得，南部人是重情重義，重這塊土地，他是台灣人，一樣的精神愛著這塊土地，照顧不管南部、中部、北部、東部、離島，通通照顧好。

▲▼ 侯友宜於高雄旗山進行車掃 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 侯友宜於高雄旗山進行車掃 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 侯友宜於高雄旗山進行車掃 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 侯友宜於高雄旗山進行車掃 。（圖／記者崔至雲攝）
 

ET快訊
快訊／日圓現鈔再創4個月最差價格！　震盪劇烈
北投男屍身分曝　北漂才半年魂斷公車內
「超騷小妖精」藏出租套房　男客激戰完開門臉僵了
快訊／大阪環球影城飛天翼龍故障　遊客「受困最高點」
《帝王條款》學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ
夜店遭「連開9槍」畫面曝！槍手二度倒車猛撞　抽菸滑手機等警察
薯條、蘋果派免費送　麥當勞優惠還剩4天
丫頭出國脫了！「超巨半球外露」形狀全看光
快訊／當街開9槍！倒車再撞店家　男抽菸等警察逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳欣盈恐趕走年輕人支持？　柯文哲評「登台表現不錯」：別因出身貼標籤

更改「九二共識」名字？　柯文哲：標題爛掉就應該換名稱

不認南部「綠到出汁」！侯友宜掃街見「OK」　當選後2政策優先推

姚立明曝「不會棄保」3關鍵原因　柯鐵粉對侯厭惡度近8成

被姚立明預言與黃國昌1年內吵2次架　柯文哲酸：習慣內鬥才這樣講

民眾黨成「沒中間選民」的中間政黨？　林濁水嘆：前途茫茫！

民眾單手騎車嗨比「3」　侯友宜：別人說南部綠到出汁「我看不見得」

塞不滿凱道？張茂楠酸「沒屁股吃瀉藥」　柯文哲：看那天人數就知道

林楚茵：趙少康昔批房貸補貼政策買票　跨越時空打臉自己

時力不分區表態：總統不能支持藍白　政黨票千萬不要投民進黨

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

為何婚後不想跟婆家住？

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

吳欣盈恐趕走年輕人支持？　柯文哲評「登台表現不錯」：別因出身貼標籤

更改「九二共識」名字？　柯文哲：標題爛掉就應該換名稱

不認南部「綠到出汁」！侯友宜掃街見「OK」　當選後2政策優先推

姚立明曝「不會棄保」3關鍵原因　柯鐵粉對侯厭惡度近8成

被姚立明預言與黃國昌1年內吵2次架　柯文哲酸：習慣內鬥才這樣講

民眾黨成「沒中間選民」的中間政黨？　林濁水嘆：前途茫茫！

民眾單手騎車嗨比「3」　侯友宜：別人說南部綠到出汁「我看不見得」

塞不滿凱道？張茂楠酸「沒屁股吃瀉藥」　柯文哲：看那天人數就知道

林楚茵：趙少康昔批房貸補貼政策買票　跨越時空打臉自己

時力不分區表態：總統不能支持藍白　政黨票千萬不要投民進黨

號稱一個月能瘦5公斤！「減肥咖啡」驗出違禁物質　陸警查獲1噸

Darren爆《我的婆婆》人設是兒時回憶！「把鼻屎吃掉」引陳庭妮共鳴

義大利發現2000年前古羅馬豪宅　文化部長大讚：真正寶藏

催油門轉彎「車頂整盒螺絲釘」噴滿地　粗心工人恐吞3千罰單

快訊／日圓現鈔「0.2252」　10萬台幣少換逾2.1萬日圓

網紅嗆Cheap是「網路霸凌」！要送10萬訂閱獎牌給《帝王條款》學生

吳欣盈恐趕走年輕人支持？　柯文哲評「登台表現不錯」：別因出身貼標籤

台南最新「綉溪安平飯店」搶先看！觀景台看日落　明年正式開幕

男突然斬首74歲母親　把人拖到屋外「全身赤裸」壓在無頭屍體上

2023年離開我們的7位名人！　周海媚、李玟突傳噩耗引震驚

禮貌貓對鏡頭「起立揮手」　溫柔喊喵...萌翻全網>

政治熱門新聞

談免頭期款政策　趙少康：以前買不到，現在可量力而為

ET民調／侯康配34.8%緊追賴蕭配　中南部支持度增加最多

ET民調／2024大選關鍵議題　42.0%民眾強烈認為是「清廉與貪腐」

賴清德卡住了　郭正亮揭中間選民動向

決戰30天／侯康配「南票北補」一決生死　民調封關前辯論拚氣勢

決戰30天／全台73區域立委總體檢

綠包3天凱道路權　柯出奇招不搭舞台

藍綠白選前之夜各就各位！　柯搶凱道、賴奪北平東路、侯瞄準本命區

趙少康昔罵「不讓年輕人投票怎樣」　今改口未推18歲投票「就辭職」

蔣：我沒柯絕頂聰明　但勤於溝通

雙市長站台！盧秀燕讚徐巧芯是台灣良心　蔣萬安一則小故事讓徐哭了

吳釗燮：大選後將卸任外交部長

政大生辣問內閣制怎修憲？　趙少康：上任一年內未推就辭職不幹

大馬侯友宜後援會成立　逾百台商挺

更多熱門

相關新聞

民眾黨成「沒中間選民」的中間政黨？　林濁水嘆：前途茫茫！

民眾黨成「沒中間選民」的中間政黨？　林濁水嘆：前途茫茫！

根據《美麗島電子報》近期的總統大選追蹤民調顯示，民眾黨「柯盈配」中間選民只剩13.3%支持度；對此，前立委林濁水14日表示，君悅會後，民眾黨總統候選人柯文哲誠信破產，中間民眾開始離開，再加上柯文哲最近胡言亂語、炮火四射，中間民眾終於徹底失望，痛批「根本成了最多人對立的『沒有中間民眾』的『中間政黨』，而這樣的黨，是前途茫茫！」

塞不滿凱道？柯：看那天人數就知道

塞不滿凱道？柯：看那天人數就知道

林楚茵：趙少康跨越時空打臉自己

林楚茵：趙少康跨越時空打臉自己

蔣：我沒柯絕頂聰明　但勤於溝通

蔣：我沒柯絕頂聰明　但勤於溝通

情侶深夜吵架！男遭警壓制女落跑　最後2人都慘了

情侶深夜吵架！男遭警壓制女落跑　最後2人都慘了

關鍵字：

2024總統2024侯友宜國民黨趙少康高雄

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

楊丞琳失言4天首現身！

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面