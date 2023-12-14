民眾單手騎車嗨比「3」　侯友宜：別人說南部綠到出汁「我看不見得」

▲侯友宜於高雄旗山進行車掃 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／高雄報導

國民黨總統候選人侯友宜今（14）日在高雄展開第二天車掃，今天以高雄旗山為主。侯友宜受訪時表示，拜票的過程中，看到美容院師傅跑出來比「3」他非常感動，「人家都說，南部綠到出汁，我看不見得」，當選後一定照顧到全台灣的人民。

侯友宜今一早參拜旗山天后宮，接著就在旗山街道中進行車掃，上午也會到阿蓮薦善堂、路竹天后宮參拜，中午則會在岡山參加婦女會活動，下午則在繼續在岡山梓官進行車掃。

經記者觀察，今日的掃街較多自發性民眾跑到街上揮舞國旗，也有很多人比出手勢「3」，另外也有騎車、開車的民眾搖下車窗要與侯友宜揮手。侯友宜車掃中下車與媒體聊天時也笑著表示，「南部人好人情齁！」臉上充滿滿意表情。

侯友宜上午受訪時提到，他是南部的孩子，南部的鄉親、人親、土更親，他在拜票的過程中，從店裡面跑出來，對著他比ok，樓上的人對他喊，「侯友宜ok！ok！、3號」，洗頭美容院的師傅們，也跑出來對著他比手勢，「我感謝我們南部鄉親對我的疼惜、愛惜，我永遠會傾聽人民的聲音，知道南部人需要怎麼做，我一定當總統，不只照顧北部、中部、南部，我們全台灣都會照顧到，所以希望我們全台灣，我可以照顧到我們全國的人民」。



侯友宜強調，勝選的最後一哩路，人家都說，南部綠到出汁，他認為不見得，南部人是重情重義，重這塊土地，他是台灣人，一樣的精神愛著這塊土地，照顧不管南部、中部、北部、東部、離島，通通照顧好。



