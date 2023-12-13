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社會 社會焦點 保障人權

快訊／緩刑中不能參選立委！她向法院聲請解套　卻因10萬元吞敗

▲現任台南市議員、國民黨徵召台南市第五選區立委參選人王家貞，全力爭取憲法保障之公民參政權，13日向中選會遞交出陳情書。（圖／記者林東良翻攝）

▲王家貞（右）力爭參選明年台南市立委的資格，今（13日）向台南市選舉委員會遞交陳情書。（圖／記者林東良翻攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨推薦的台南市立委參選人王家貞因犯偽造文書罪仍緩刑中，依《公職人員選舉罷免法》將無法登記為候選人，王女聲請撤銷緩刑欲易科罰金解套，但她已繳齊緩刑須支付公庫的10萬元，因而被駁回，王女改向台北高等行政法院聲請定暫時狀態處分，企圖先保住登記資格，但今（13日）被駁回，可抗告。

本案源於王家貞2014年12月25日到2019年底擔任台南市議員期間，指示自己的服務處主任景鴻芬浮報公費助理薪資，將差額用於私聘助理，台南地院認定王女觸犯8個使公務員登載不實文書罪，合併判刑7月、得易科罰金21萬元，但緩刑2年、須支付公庫10萬元，並於今年（2023年）4月12日定讞。

王家貞今年6月2日向公庫繳納10萬元完畢，2年緩刑期間將到2025年4月11日期滿，國民黨提名王女參選明年（2024年）台南市第5選區立委，上月（11月）辦理申請登記後，中央選舉委員會審查資格發現王女仍在緩刑中，本月6日函覆國民黨立法院黨團，指王女依《公職人員選舉罷免法》第26條第9款規定，將無法登記為候選人。

▲▼國民黨團召開王家貞事件記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王家貞聲請定暫時狀態處分欲保住參選明年台南市立委資格，但被法院駁回。（圖／記者屠惠剛攝）

王家貞為求解套，先請檢察官代為聲請放棄緩刑，希望改為易科罰金結案，但台南地院認為王女已向公庫繳妥10萬元、完成緩刑附加條件，並無法定「確有履行可能而故意不履行、無正當事由拒絕履行或顯有逃匿之虞」、而須改為執行刑罰的事由，因此駁回撤銷緩刑宣告的聲請

由於中選會定於本周五（15日）公告審定立委候選人名單，王家貞強調「我並沒有放棄！」並委任律師向台北高等行政法院提告，主張《公職人員選舉罷免法》今年6月9日修法刪除緩刑中仍可登記參選的但書、恣意拘束人民參政權，已違反比例原則、信賴保護原則等而有違憲之虞。

王家貞藉由提告，順勢聲請定暫時狀態處分，表示中選會公告審定候選人名單後，接著台南市選委會將於本月20日辦理候選人號次抽籤，時間急迫，可能造成她無法參選的不可回復之重大損害，她願供擔保，請法官准許中選會應將她暫列為審定公告第11屆立法委員選舉台南市第5選區候選人名單，讓她在本案行政程序終結前，得以候選人身分參與選舉活動。

法官審理認為，在中選會召開委員會審定立委候選人名單前，王家貞與中選會就明年的立委選舉尚未產生公法上的法律關係，而定暫時狀態處分，目的是在判決確定前先獲得權利的滿足，而實現如同勝訴的內容，但王女主張《選罷法》違憲的內容空泛、也無法舉證自己明顯能勝訴。

法官指出，中選會現階段適用《選罷法》審定候選人資格，並無違法爭議，除非司法院大法官憲法法庭宣告違憲，王家貞的主張才有勝訴可能，行政法院不能審查《選罷法》立法過程的合憲性，依現有事證與法律觀點初步判斷，也無從認定修法時的立法裁量行為逾越權限而會被判決違憲，因此駁回王女本件定暫時狀態處分的聲請，可抗告。

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