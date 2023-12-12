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接受招待赴陸旅遊「大內宣洗腦賄選」　彰化里長遭聲押...家屬喊冤

▲里長赴大陸旅遊遭到聲押。（資料圖／民眾提供）

▲里長赴大陸旅遊遭到聲押。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

距離大選逼近，彰化地檢署偵辦民眾到大陸地區旅遊並接受「大內宣」招待，昨(11日)持搜索票搜索員林及和美等3處，帶回22人漏夜偵訊，其中何姓里長因為涉嫌重大，有湮滅、偽變造證據及勾串共犯及證人之虞，遭檢方向法院聲請羈押禁見；其餘被告及證人訊問完畢都被請回。

彰化地檢署表示，選舉查察執行團隊王銘仁主任檢察官、姚玎霖檢察官指揮彰化縣調查站、刑事警察大隊、和美分局、員林分局、彰化縣專勤隊偵辦，被告何男等人涉嫌違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法等案件，於昨（11）日持搜索票搜索3處，並通知相關人員共22名到案說明。

全案經檢察官指揮執行搜索、扣押及訊問後，何姓被告部分，檢察官認其涉犯違反總統副總統選舉罷免法第86條第1項投票行賄、違反反滲透法第4條、第7條等罪犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽變造證據及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見；其餘被告及證人訊問完畢則均請回。

據了解，何姓里長為彰化縣村里聯誼會總會長、中國國民黨21全代會黨代表，在和美當地頗具有份量，此次涉入統戰賄選，地方人士大呼「真的不可能」，今天里長辦公室依然開門，家人也表示真的不知道案情，希望司法儘快查明釐清真相。

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