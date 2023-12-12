中選會籲民眾動動手查證　4步驟反制選務錯假訊息

▲中選會提醒假訊息查證4步驟，呼籲民眾動動手指查證反制。（圖／中選會提供）



記者陳家祥／台北報導

2024年1月13日即將舉行總統、立委選舉投票，中選會表示，歷年多次澄清在案的選務錯假訊息，例如「誰下令封殺此2020做票視頻」影片迄今仍在Line社群內流竄，呼籲民眾不要任意轉傳，一起動手查證、反制選務錯假訊息。

中選會表示，歷年多次澄清在案的選務錯假訊息，例如「誰下令封殺此2020做票視頻」這部或此類的影片迄今仍在Line社群內流竄，經查該則或該類影片夾雜了簡體字或非本土用語，且傳遞與現行選務法令與流程不符的內容，有些人未經查證就任意轉傳，既是在傷害台灣民主，也容易被檢舉而觸法。

為此，中選會也請民眾藉由4步驟一起動手反制選務錯假訊息：第1個步驟「加入」：可在手機上加入「LINE訊息查證」、「Cofacts真的假的」、「Mygopen」、「美玉姨」、「台灣事實查核中心」等LINE官方帳號為好友。

第2個步驟「查證」：動動手指頭，也將可疑的選務錯假訊息轉傳給「LINE訊息查證」、「Cofacts真的假的」、「Mygopen」、「美玉姨」、「台灣事實查核中心」等LINE官方帳號進行查證。

第3個步驟「取得」：隨即就會收到「LINE訊息查證」、「Cofacts真的假的」、「Mygopen」、「美玉姨」、「台灣事實查核中心」等LINE官方帳號的即時或初步查核結果。

第4個步驟「分享」：再將即時或初步查核結果轉知親朋好友以掌握正確的選務資訊，既可避免親朋好友因轉傳被檢舉而觸法，又可一起捍衛台灣的民主。