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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴國籍爭議非冷飯熱炒？　沈富雄提1事：對她捏一把冷汗

▲▼第16屆總統、副總統候選人號次抽籤，民進黨陣營代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨質疑民進黨副總統候選人蕭美琴國籍爭議，賴清德競總辦公室發言人陳世凱昨日重申，蕭美琴早在2002年宣誓就任立委時，就已取得中華民國戶籍與身分證，並向美國在台協會申請放棄美國籍。對此，前立委沈富雄表示，這不是冷飯，其實是一碗沒有炒過的飯，因為大家沒有真正的去追究中選會；同時，他也為蕭美琴捏一把冷汗，因為這如果是真的，是會引起暴動的，這是連想都不敢想的事情。

沈富雄昨日在廣播節目《POP大國民》中表示，這不是政治議題，而是法律議題，一翻兩瞪眼，合法就合法，非法就是非法，到底有沒有資格選這個位置，中選會跟賴清德競選辦公室也馬上回應了，說是冷飯重炒，沒有這回事，自始至終都有中華民國國籍，但他認為，這不是冷飯，其實是一碗沒有炒過的飯，因為大家沒有真正的去追究中選會。

沈富雄指出，今天是用蕭美琴以前寫過的書重新檢視，她說只有美國國籍，但選立委的資格與選總統副總統的資格不一樣，總統跟副總統的資格都要求對國家的忠誠度。所以，他也為蕭美琴捏一把冷汗，因為這如果是真的，是會引起暴動的，這連想都不敢想的事情。

沈富雄強調，現在離2024剩下三十幾天，蕭美琴不能懸盪未決，讓大家存著疑惑，這問題跟政治無關，一兩天應該就可以處理好，拿出來證明來這才有利。

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