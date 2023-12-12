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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會公佈7大選務假訊息　籲民眾提高警覺

▲▼中選會提醒7種選務假訊息樣態。（圖／中選會提供）

▲中選會提醒7種選務假訊息樣態。（圖／中選會提供）

記者陳家祥／台北報導

2024年1月13日即將舉行總統、立委選舉投票，中選會12日發布新聞稿表示，選務錯假訊息多，中選會也提醒民眾，如遇有電腦計票會造假、投票所內外都可以錄影監控、選務工作人員不公正等，7類訊息，就要提高警覺。

 1.電腦計票會造假（錯誤）
正確：計票系統每筆資料都由全國各選務作業中心直接回傳，與全國各地投開票所計票結果相同。

2.投票所內外都可以錄影監控（錯誤或部分錯誤） 正確：為保障選舉人投票秘密，投票所內外不得窺視、錄影；至開票過程則可全程參觀並錄影。

3.選務工作人員不公正（錯誤） 正確：選務工作人員三分之一以上為公教人員，且各政黨或候選人也有推薦監察員監督投開票作業。

4.紙製票箱會藏票（錯誤） 正確：投票前、開票結束時都會讓民眾與監察員檢查確認投票匭或紙製票箱。

5.開票前不宣布領票人數（錯誤） 正確：開票前會宣布領票人數，且開票後會將「投開票報告表」公開張貼，供監察員與民眾檢視。

6.隱形墨水在作票（錯誤） 正確：印刷廠在選票印製過程中，需按照選票規範為之，不可能有污點、戳印或有隱形墨水等，且印製過程皆有監察小組委員、警察在場監印。

7.太早投票會被動手腳（錯誤） 正確：不論任何時段投票，只要符合選票圈選規定，都會被計算為有效選票。絕無早上投票就會被動手腳這件事。

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