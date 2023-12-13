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捍衛參政權　王家貞向選委會遞交出陳情書

▲現任台南市議員、國民黨徵召台南市第五選區立委參選人王家貞，全力爭取憲法保障之公民參政權，13日向中選會遞交出陳情書。（圖／記者林東良翻攝）

▲現任台南市議員、國民黨徵召台南市第五選區立委參選人王家貞，全力爭取憲法保障之公民參政權，13日向選委會遞交出陳情書。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

現任台南市議員、國民黨徵召台南市第五選區立委參選人王家貞表示，因新修選罷法疑有違憲之故，造成參選資格是否失去陷入爭議以來，她竭盡一切法理情各個面向的努力，全力爭取憲法保障之公民參政權！13日更向選委會遞交出陳情書。

王家貞指出，雖然這十多天身心煎熬，承受極大壓力，也窮盡各種努力，民進黨執政的官方依然沒有給出合乎憲法保障基本人權的回應！但在王家貞的律師團及國民黨積極處理之下，王家貞仍然繼續堅持以法理情的各種論述，為自己討公道！

王家貞說她知道在黑暗角落裡，罔顧人權、以遂行民主獨裁的幕後大黑手是誰，她的抗爭無異是小蝦米對抗大鯨魚！但是，她更知道，若自己說幾句自我責備的話，選擇不繼續打這場基本人權戰爭，為憲法賦予的公民參政權討個公道，她才是真正對不起所有鄉親選民，也對不起她一路走來的從政初心！

王家貞繼周一在台北立院黨團、由陳以信立委陪同，召開「冤」記者會，內政委員會游毓蘭召委及陳以信立委、李德維立委，在國會強勢發聲後，王家貞週二也經由律師寄出給台北高等行政法院的補充說明，並在13日週三上午9時許，更向台南市選委會遞交一份給中央選委會的陳情書，捍衛自己的參政權。

王家貞表示，在這個過程中，她更深切感覺到，多少小市民在面對不義時的冤屈、且無處傾吐的深沉痛苦！以她一個略有知名度的7屆議員，加上在野國民黨的全力相挺，為她、為台灣人討個基本公道都這麼困難！對比那些背叛中華民國、要消滅中華民國、卻堂而皇之參選中華民國正副總統的人，又是多麼殘酷與諷刺！

王家貞努力爭取拿回中華民國公民參政權，不是為自己，而是不要讓她所熱愛的鄉親選民成為可能的受害者，更是為維護中華民國的憲法與基本人權的尊嚴！

據了解，王家貞因涉及助理費案被判緩刑，惟未在規定期限內易科罰金，造成緩刑確定，依新修改之選罷法而有喪失立委參選資格之虞，鑑於中選會將於15日正式公布候選人，王家貞近日全力爭取參選資格。

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