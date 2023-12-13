「退黑激素連線」下辯論戰帖　民進黨：以理當劍勇氣退黑

▲民進黨女將組成「退黑激素連線」，向對手喊話公開辯論。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

立委選戰倒數31天，民進黨立委林靜儀、彰化縣立委參選人吳音寧、新北市立委參選人曾柏瑜、花蓮立委參選人張美慧組成的「退黑激素連線」今（13日）再度聯手向國民黨地方黑勢力喊話，邀請國民黨「四大黑金家族勢力」立委參選人公開辯論，透過民主理性方式，讓人民做出正確價值判斷和選擇。

林靜儀表示，前立委顏寬恒過去擔任立委期間問政品質不佳及相關爭議外，自己也被起訴，包含涉及用助理費買豪車，家族占用國有地，並在國有地上蓋了非法空間，家族的違建更涉及假買賣的交易問題，請問顏寬恒，「如果你自認非常清白，為何不積極表態希望讓法院盡速審理你的案件？」還是只想拖過選舉？

為此，林靜儀請顏寬恒出來公開辯論，首先，從國家未來發展，到地方建設，顏的主張為何？其次，台中市民等了許多年的捷運藍線，請問顏寬恒對於捷運的看法是什麼？對設站點的立場是什麼？請顏公開說明，整條捷運藍線路線有哪幾站經過他家的土地？讓選民可以充分檢視，這條捷運藍線是否和顏及家族有利益關係？請顏寬恒不要拿和所有選民息息相關的重大交通建設，以及國家重大交通預算，來做出圖利自己家族土地的可能。

吳音寧指出，針對中共介選議題，對謝衣鳳提出「三問」：謝家與重慶台辦來來回回的關係為何？中共招待台灣村里長，帶隊的人是謝衣鳳與侯友宜聯合競選團隊的成員，包括二林蔡詩傑、竹塘蔡碩任等人，他們帶隊前往中國旅遊，價差明顯和市價不符，請問價差是誰出的？謝身為彰化縣國民黨黨部主委，有沒有關心基層村里長？

曾柏瑜表示，國民黨立委羅明才7屆立委以來，問政內容空洞，缺乏專業度，總是把別人爭取的建設、經費都據為己有，無論是在地議員的政績，或是民進黨中央執政所推出的前瞻基礎建設，包含碧潭堰、安坑輕軌等等在地建設，通通被收割成他自己的政績。

曾柏瑜說，更有甚者，他的家族更在大香山濫墾，破壞在地環境，現在還是為了利益，與在地的市場居民進行爭訟，與民爭利，顯然這樣的立委已不再適任立委，「我們需要一個解決問題的立委，還是帶給居民痛苦的立委？」並公開、不拘形式的方式邀請羅明才一起辯論，讓新店選民國人看清楚，共同打破家族勢力的盤根錯節，還給新店一個更好的居住環境。

最後，張美慧透過影片表示，花蓮長期被國民黨立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚把持，不僅自己住家涉及違法土地的情事，也透過片面、不實資訊分化議會，還濫用行政資源，動員縣政府的公務人員參加競選造勢晚會，這就是為何花蓮人被譏為「花蓮國」的無奈。

張美慧也對傅崐萁提出「三問」，首先，傅崐萁九五至尊的農地使用違法，什麼時候才要恢復農地原狀？其次，議會刪減中南區橋梁預算的不實消息，是不是傅崐萁指使自己家主任傳遞不實消息？第三，今年12月10日，傅崐萁是否有動用其妻徐榛蔚在縣政府的資源，動員去參加他的競選活動？