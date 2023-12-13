羞辱基層里長　姚正玉批民進黨抹紅連里長也不放過

▲台南市立委第三選區候選人姚正玉表示，民進黨四處抹紅只為轉移自己的貪腐無能，也是在羞辱基層里長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對台南市民進黨議員指控有里長接受招待到大陸旅遊，是被統戰、被認知作戰、被中國利用介入選舉，台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉表示，民進黨四處抹紅只為轉移自己的貪腐無能，也是在羞辱基層里長。

姚正玉說，選戰進入白熱化，民進黨此時還在抹紅里長，凸顯只剩 下「抗中保台」一招，但想藉此轉移焦點，卻遮掩不了民進黨執政帶來台海兵凶戰危，更不敢面對執政貪腐、亂象叢生的事實。

姚正玉指出，里長都有基層民意基礎，民進黨議員跟這些里長也都認識，甚至是朋友，怎麼選舉一到，參與兩岸交流活動就被認知作戰？這實在太羞辱人，甚至要動用司法來對付、恐嚇他們，這實在沒有人性，也太欺負人啊！

姚正玉說，就其所知，赴陸參訪也有深綠的民進黨里長，她就曾問這些民進黨里長：你不怕被「點名作記號呦」，對方說有什麼好怕，這是民主社會，去哪裡還要報備嗎？這是什麼時代了？

姚正玉表示，一趟大陸參訪就被指遭到洗腦、被統戰？這些里長們的憤怒可想而知。總統蔡英文說過「我當總統的一天，沒有人需要為他的認同而道歉」，民進黨議員憑什麼用一趟大陸旅遊就抹紅、恐嚇別人。

姚正玉呼籲民進黨要放下仇恨，讓台海消弭戰爭風險，讓社會、族群回歸和諧，繼續挑動兩岸敵意、仇恨，製造對立與恐懼 氣氛的寒蟬效應，對國家安全、社會和諧、經濟發展百害而無一利。