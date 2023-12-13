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「酒測值是零」仍判定酒駕遭逮捕　美國男獲賠1260萬

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲男子呼氣酒精濃度為零，但仍被判定酒駕。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國科羅拉多州一名男子參加晚間聚會結束後開車返家，半路遇到警察攔檢，儘管他的呼氣酒精濃度為零，也通過血液檢測，但仍被警方判定酒駕，他也因此遭逮捕。如今事隔3年多，他成功獲賠40萬美元（約新台幣1260萬元）。

商業內幕報導，這起事件發生在2020年1月4日，男子埃利亞斯（Harris Elias）當時被拉夫蘭警方攔檢的原因為未在轉換車道時打信號燈。員警蓋茲（William Gates）宣稱，埃利亞斯車內有強烈酒精味；法律文件記載，當時埃利亞斯拒絕接受路邊檢測，且沒有回答蓋茲的問題。

埃利亞斯隨後因涉嫌酒駕被帶到警局，已知當時他的車內並沒有發現任何毒品或酒精。法律文件顯示，埃利亞斯在警局接受酒測，呼氣酒精濃度為零，隨後警方要求他進行血液檢測，結果所有數據均呈現陰性。

然而在此之際，埃利亞斯因酒駕被逮捕，美國聯邦航空總署（FAA）甚至對他的飛行員執照進行調查。

埃利亞斯的律師席爾克（Sarah Schielke）2022年3月透過YouTube頻道發布影片稱，拉夫蘭警察局的警察會相互競爭，看誰能抓到最多酒駕，「維持治安不是一場遊戲，酒駕執法永遠不該是競爭。」

報導指出，埃利亞斯2022年對當局及其警察採取法律行動。席爾克11日晚間表示，埃利亞斯將獲賠40萬美元（約新台幣1260萬元）。

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