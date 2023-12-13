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詭異！俄男沒護照、機票和簽證　竟成功搭機「丹麥飛到美國」

▲▼ 北歐航空（Scandinavian Airlines）。（圖／翻攝臉書／）

▲ 男子落地後供稱已經3天沒睡，不記得自己是如何通過機場安檢、搭上飛機。（圖／翻攝臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一名男子上月未持機票、護照和簽證，僅攜帶俄國及以色列身分證，竟成功通過機場安檢，從丹麥哥本哈根搭機飛抵美國洛杉磯，事後供稱他已經忘記自己是如何闖關，面臨美國聯邦調查局（FBI）偷渡指控，最重可處5年徒刑。

綜合《紐約時報》等美媒，FBI提交的一份聯邦起訴書指出，一名俄國男子11月在沒有護照或機票的情況下，搭上從丹麥飛往洛杉磯的飛機，事後向美國當局供稱，他不記得自己是如何通過安檢，被控犯下聯邦罪行。

46歲男子奧奇加瓦（Sergey Vladimirovich Ochigava）11月4日從哥本哈根搭乘北歐航空（Scandinavian Airlines）編號931航班抵達洛杉磯，被控搭機偷渡，本月5日應訊時拒絕認罪。

FBI書面證詞顯示，機組員未檢查奧奇加瓦的登機證，但注意到他在起飛時坐在本該是空席的36D座位上，且在12小時的飛行中不斷換座位，且每次供餐時間都要求吃二份，一度試圖吃掉機組員的巧克力，多次向其他乘客搭話，但大多都被忽視。

奧奇加瓦落地後用英語向美國海關及邊境保衛局（CBP）檢查站人員供稱，將護照掉在機上，但北歐航空人員沒有在飛機上找到任何護照，CBP人員在該航班和所有國際航班乘客名單上也都找不到他的名字。

他的包包裡有用於俄國境內旅行的身分證及以色列身分證，但沒有入境美國所需的國際護照，也沒有紀錄表明他有申請過電子簽證。

據哥本哈根機場代表柯爾斯坦（Lise Agerley Kürstein），監視器畫面顯示奧奇加瓦並無有效機票，已向正調查此案的當局提供照片及影片資料，「我們非常重視此事，並將其納入我們不斷調整及收緊的指導方針，以提升安全性。」

奧奇加瓦接受FBI調查時稱自己擁有經濟哲學及行銷學博士學位，上一份工作地點在俄羅斯，並稱他已經3天沒有睡覺，自己也不知道發生了什麼事，不記得在哥本哈根怎麼搭上飛機，不確定有沒有機票，也不記得是如何在沒有登機證的狀況下通過丹麥機場安檢。

他截至12日仍被聯邦拘留，審判定於26日舉行。美國聯邦法典將偷渡定義為重罪，若罪名成立，他將面臨最高5年監禁。

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