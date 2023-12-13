鐵道局首對台鐵開罰！3缺失重罰210萬　揪5人無照駕駛工程車

▲交通部鐵道局稽查台鐵派任多名不合格人員。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為確保鐵道行車安全，交通部鐵道局今年對台鐵進行安全檢查，發現台鐵派任5名無駕照的人員操作工程車、維修車，另台鐵派任超過50名列車長和副站長檢定和體檢不合格，以及台鐵未落實酒測，今年9月依《鐵路法》對該3案共開罰210萬元。

交通部鐵道局仿效航空，建立「鐵道監理檢查員」制度，改善鐵道安全，主要負責監理台鐵、高鐵、林鐵以及糖鐵等相關鐵路安全，今年也啟動對台鐵安全檢查，陸續發現台鐵三案缺失，今年9月對台鐵共開罰210萬元。

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鐵道局證實，鐵道監理檢查員稽查時發現，台鐵曾派任無交通部核發駕照的人員操作電力維修車、公務工程車，檢查員稽查發現有5名無駕照人員被台鐵派任操作工程車，鐵道局9月對該案開罰30萬元。

此外，台鐵行車人員也派任不合格人員，包括列車長和值班站長沒有聽過檢定合格，或體檢也不合格，不合格樣態不同且複雜，不合格者大約有50多人，鐵道局表示，該案在今年9月也對台鐵重罰120萬元。

鐵道局指出，鐵道監理檢查員稽查也發現台鐵沒有落實對乘務人員的酒測，該案也開罰60萬元，總計前後三個案子共開罰210萬元。