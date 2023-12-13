「難治型憂鬱症」積極治療也難改善　南投醫院顱磁刺激術助患者

▲南投醫院引進經顱磁刺激術，改善難治型憂鬱症。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

憂鬱症患者因先天或後天環境影響而引發，症狀可能會持續充滿負面情緒，對生活日常事物失去動力與活力，甚至有想不開的念頭；衛福部南投醫院指出，近年有研究指出，重複經顱磁刺激術（rTMS）可用來治療難治型憂鬱症，該院一位患者經2個週期治療，病情明顯好轉，也能夠減少精神科的藥物使用量。

南投醫院精神科病房主任王奕翔表示，部分憂鬱症患者即使積極治療，或有親友陪伴鼓勵，仍無法有效緩解症狀，而早在2008年在美國已核准rTMS用於治療憂鬱症，台灣在2018年4月也經衛福部食品藥物管理署核准通過使用：利用暫時性的強力高磁場去引發腦細胞的電流傳遞，調節大腦中的突觸活動，並以磁脈衝刺激大腦主管情緒區域皮質神經元，以釋放血清素等神經傳達物質，活化原本功能低下的區域，改變皮層神經元活動，進而活化大腦、改善憂鬱症狀。

王奕翔說， rTMS治療作為一種非藥物、無創、無痛的最新療法，副作用遠比藥物輕微，大多數患者僅治療過程中出現局部頭皮輕微刺痛；療程中也可同時服用藥物、不影響認知功能、無損記憶力、治療後可立即恢復日常活動，無需臥床休養、研究證實也可替代藥物，若無法忍受藥物副作用，可作為急性治療與長期大腦保健的另一安全治療選擇。

院方指出，rTMS治療對治療藥物治療反應不佳之重度憂鬱症，強迫症、思覺失調症、焦慮症、偏頭痛、藥酒癮及失眠等，都取得一定程度臨床證據，該院也引進該儀器；不過rTMS治療是自費項目，且需要醫療人員協助施作，也不是每人都適合，例如體內裝置心臟節律器或其他金屬植入物、癲癇病史等為治療禁忌症，若憂鬱症患者有治療需求，可在身心科門診與醫師進行討論，選擇合適的治療方式。