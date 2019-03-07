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自閉症腦治療便宜9萬竟沒認證　醫師坦承：為省7.2萬權利金

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▲自閉症腦治療便宜9萬竟沒認證　醫師坦承：為省7.2萬權利金。（圖／翻攝自BTC腦治療中心官網）
▲BTC腦治療中心每次分析腦波參數都需要7.2萬台幣的權利金。（圖／翻攝自BTC腦治療中心官網）

記者柳名耕／台北報導

台中1間診所在2018年底被查出以BTC腦治療中心的名義，宣稱以rTMS活化腦神經，不過有患者發現報告書與正式的報告書不同，憤而向警方報案，刑事局偵七大隊2018年底前往搜索，當場帶回黃姓醫師，訊後依詐欺、偽造文書送辦。

警方指出，報案人的孩子罹患重度憂鬱症、自閉症，從2014年起就在台北1間美國BTC總代理的診所進行腦波治療的療程，但因每次都要從台南北上舟車勞頓，台北診所在2015年時建議報案人可以到台中另間代理的診所治療。

不過在2017年時報案人察覺診所的治療報告與台北診所不同，疑似有偽造的情形，先向台北診所查證後，才知道台中的診所並沒有把腦波數據傳到美國的BTC腦治療中心以取得治療參數，憤而向警方報案。

警方調查，BTC腦治療中心的「重覆經顱磁刺激術（rTMS）」療程，需要先以儀器檢測腦波，再把數據傳到美國取得治療參數，不過台中診所的黃姓負責人（40歲），為了閃避每次取得參數要支付的7.2萬權利金，就偽造美國腦波分析師的簽名。

刑事局偵七大隊獲報後隨即成立專案小組，歷經數個月的蒐證，在2018年底前往台中診所搜索，當場查扣病患病例、收款單據以及治療用的筆電2台，診所負責人黃姓醫師坦承，主要是為了逃避權利金才不上傳資料，初步統計有12名被害人。

據悉，台北診所「重覆經顱磁刺激術（rTMS）」的療程要價24萬台幣，不過其中有7.2萬是BTC腦治療中心的權利金，而台中診所則僅要價15萬台幣，但其治療方式未經認證，是以自創的參數去進行治療，訊後被警方依詐欺、偽造文書送辦。

▼刑事局偵七大隊第三隊隊長李奇勳針對案件做出說明。（圖／記者柳名耕攝）
▲自閉症腦治療便宜9萬竟沒認證，醫師坦承：為省7.2萬權利金。（圖／記者柳名耕攝）

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關鍵字：BTC腦治療,rTMS,活化腦神經,自閉症,憂鬱症

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