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日媒頭版「王滬寧親主持對台介選會議」　中共最後階段加大力道

▲▼日本媒體產經新聞以頭版關注中共介入台灣選舉一事。（圖／日本產經新聞）

▲日本媒體產經新聞以頭版關注中共介入台灣選舉一事。（圖／日本產經新聞）

記者陶本和／台北報導

日本媒體產經新聞13日頭版，關注中共對台灣介選的相關議題，內文提及，中共中央高層王滬寧親自主持的對台工作會議，參與機關涵蓋了中宣部、國安部、國台辦、國防部等，分配了包括由中宣部透過旗下網信辦，福州311基地等主攻認知操作；此外，還補貼台商機票優惠「誘拉」基層影響選舉等工作任務。

《ETtoday新聞雲》日前以題為「中共高層傳主導召開對台選戰會議　空戰打綠營腐敗、陸戰誘拉任務」報導即點出，負責統戰事務的中共全國政協主席王滬寧，在12月初召開一場對應台灣大選的中央層級會議，重點在處理「拜習會」以來，北京必須維持願意緩和區域形勢的樣態，一方面要確保對台灣大選各項工作的有效協調性。

王滬寧在12月初所召開的這場會議，中共各高層部門包括：中宣部、國防部、國安部、台辦、統戰部等單位，對台大選的相關會議，而會議主軸是針對過去對台介選由上而下、系統性大規模的操作，全面調整為「化整為零」的作業邏輯。

在該會議中，也就各部門的任務分配，包括由中宣部（及旗下網信辦）、旗下擁有多家對台媒體系統的福州311基地（負責認知作戰戰支部隊）負責認知操作。同時，也統籌對台媒體通路，如日前找台灣媒體集團代表到中國、剪接放大台灣短影音等類型。

除了在線上工作外，線下部分則是強化相關部門，在台灣基層的誘拉任務，舉例而言，包括提供村里長、宮廟人士優惠旅遊，到調整統戰對象的選擇，甚至是找台商組織買單優惠機票等。

事實上，該議題已受日本重要媒體的關注，產經新聞13日以頭版報導中共介入台灣選舉的相關議題，內文同樣也提及了王滬寧親自主持的這場對台工作會議，參與機關涵蓋中宣部、國安部、國台辦、國防部等，顯示在台灣大選的最後階段，中共將加大力道介選。

產經新聞也提到，中共中宣部透過旗下網信辦，福州311基地等，主攻認知操作；同時以補貼台商機票優惠「誘拉」基層影響選舉等手段。

對此，國安人士分析，在認知戰主軸部分，除了這次介選的主旋律維持「和戰抉擇論」，在台灣則轉換文字為「戰爭與和平的選擇」；接著，則是強化民進黨就是獨獨配，攻擊民進黨副總統參選人蕭美琴。

第二部分，國安人士指出，對岸利用官媒、媒宣能量，透過剪接或變造影片，放大其所要主打影音片段，結合在台協力單位去擴大「島內」對民進黨攻勢，好比近來強力攻擊「執政腐敗」的議題。

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