電競正夯！腎臟病防治基金會推「PaGamO遊戲」鼓勵萌孩揪長輩一起建立健康習慣

▲由財團法人腎臟病防治基金會與PaGamO合作舉辦的「腎鬥士永恆保衛戰」，吸引許多中小學生揪朋友或家長組隊參賽，從中也建立正確的腎臟病防治觀念！（圖／財團法人腎臟病防治基金會提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

對於電競賽還停留在打怪格鬥的刻板印象嗎？最近有一場別開生面的電競賽，是由財團法人腎臟病防治基金會與PaGamO合作舉辦的「腎鬥士永恆保衛戰」，希望將艱澀難懂的醫學常識，透過趣味互動的電競遊戲，讓小朋友化身「腎鬥士」建立正確的腎臟病防治觀念！此屆參與的組合相當多元，除了有老師帶著學生參賽，也有爸爸跟著女兒比賽，更有網友一起攜手參加，腎臟病防治基金會董事長吳麥斯醫師欣慰表示：「經過這樣趣味又具現代化的資訊傳播方式，顯現出正確的腎臟照護知識已經在兩代之間交流討論！」

童言童語也能「逆轉」勝

PaGamO讓孩子把「正確預防觀念」深植長輩心中

近年皆能以高度吸引小朋友興趣與參與度的電競活動，作為向學生族群互動宣導的方式，不只因為台灣長年洗腎人口多，吳麥斯醫師表示「大家普遍有『腎病不可逆』的迷思，但其實早期發現的話，是有機會恢復好的，所以我們認為應該要更著眼於預防這個階段！」

以中小學生族群為溝通對象，吳麥斯醫師表示有2個原因，「包括慢性腎病的代謝性疾病，起始點多是與環境、生活習慣有關，如果在小時候就建立起正確的生活習慣與觀念，未來就不容易得病。」他強調，未來國民都將迎接更高齡長壽的社會，如果希望能有更健康、更有品質的高齡生活，一定要從小時候或年輕時開始準備，若走到疾病階段，就得面臨沒有辦法恢復的風險。「一旦疾病發生就只能啟動治療，如果我們想呼籲大眾預防慢性腎病，就得從學生、年輕族群開始推廣！」

另一方面，也希望透過孩子的童言童語，促使他們身邊的大人開始改變。「現在的孩子都是家中的寶貝，加上他們也會有許多時間與大人們相處在一起，在『PaGamO』學到的正確生活習慣和預防知識，就能傳遞給身邊的長輩。」有趣的是，通常小孩子表達的方式比較直接，例如直白對阿公阿嬤說「你們不可以吃這個，太鹹了啦！」對爸媽說「不要一直坐著，老師跟PaGamO說要多起來動一動啦！」通常都能得到大人的關注與效果，進而可能從孩子的角度對整個家庭產生莫大的影響力！

吳麥斯醫師也解釋道「健康的生活習慣其實並不難！只要清淡不過鹹的均衡飲食，加上適當的水分、運動與休息量，自然就能減少代謝性疾病的機會，後續腎臟受傷的機率也會相對降低。」

推廣慢性病預防議題「台灣AZ」也來幫忙

陪著國人走往更健康的未來

此次，共同推出全台首創腎臟病防治電競賽的給力夥伴，還有台灣阿斯特捷利康（AstraZeneca）。透過跨國企業的關注與參與，在在顯示慢性腎臟病不只是台灣，更是國際問題！對於健康議題，抱持著責無旁貸理念的台灣AZ總裁簡劭庭表示，「阿斯特捷利康目前已在全球40個國家推行青年健康計畫Young Health Program，同時也與超過50個各地非營利組織機構合作，希望可以實現公平健康，幫助預防非傳染性疾病，降低風險。」

此次攜手腎臟病防治基金會，順利共同推動「腎鬥士永恆保衛戰」，其實是被基金會所做的一切給打動。「基金會眾人深耕腎臟病的認識、治療和防治，並且為了推廣而走遍全台，成果有目共睹。這次台灣阿斯特捷利康攜手基金會和PaGamO合作舉辦的『腎臟病防治電競賽』，也是我們的全球青年健康計畫行動之一。希望透過PaGamO團隊創新的學習方式，幫助孩子用不一樣的方式吸收專業知識，為台灣的腎臟病防治一起持續努力。」

面對未來仍要持續推動的慢性病議題，簡劭庭總裁也認為「以慢性腎臟病來說，由於早期症狀不明顯，常常發現時已經是晚期。」因此他也相當同意吳麥斯醫師的看法：「所有疾病預防都更甚於治療！而身為醫療產業，致力於提升人類健康福祉一直是我們的使命。未來我們也會持續集結各方的力量與支持，創造更多資源，希望能夠為整體社會帶來更健康的未來，同時持續為台灣的腎臟病防治努力。」

讓新型態學習成為有效的溝通管道

建立健康習慣就不怕慢性腎病纏身

同時，吳麥斯醫師也強調，雖然慢性腎病進入到末期階段的普遍年紀仍以高齡為主，但一旦發病，可逆的程度就會變慢許多。「所以不可忽視建立良好生活習慣的重要。」未來，腎臟病防治基金會仍會積極尋求每次與民眾對話的機會，「我們會充分利用目前社會上的新型態媒體，就如這次的PaGamO教育電競，來讓更多人認識腎臟照護的觀念，以及代謝性疾病照護的知識，當然更希望這些知識能融入國人的生活習慣，才能遠離代謝性疾病與慢性腎病。」

決賽精華影片

https://www.youtube.com/watch?v=vqlZ_pWKyJA