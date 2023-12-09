男師不舉20年突然接受治療！妻一查抓包他「偷吃女學生」

▲楊姓男子不舉20年，突然積極接受治療，竟是因為偷吃女學生。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名楊姓教師與妻子結婚多年，長期患有性功能障礙，沒想到近日他突然開始積極治療，家中還出現女性日用品、保養品等。妻子懷疑案件不單純，調查後果然抓包丈夫偷吃女學生，氣得一狀告上法院，也因此獲賠30萬元。

根據判決書內容，楊姓教師與湯姓元配2002年間結婚，婚後育有一名子女，因為工作的關係分居，楊男住在高雄，湯女則是與孩子一起住在台中。

楊男一直以來都有性功能障礙，期間也不尋求積極治療，但2022年間突然開始就醫、積極想要重振雄風，且楊男位在高雄的住處，還出現了許多女性日用品、保養品等物，讓湯女感到十分詭異，於是著手展開調查。

沒想到調查後發現，楊男竟與已畢業的學生廖姓女子有染，外出時不但會做出親密舉動，廖女甚至還會幫忙訂購衛生紙、運動褲、短袖上衣等日用品，2人的關係十分親密。

▼楊男結婚以來一直都有性功能障礙，但並不積極尋求治療，直到2022年才開始不斷想要重振雄風。（示意圖／ETtoday資料照）



對此，廖女則辯稱，是因為楊男聲稱已離婚、獨居高雄，所以她才會誤認對方單身，加上楊男遇到她以後，展開了熱烈追求，目前還在考察當中，沒想到因此被當成小三，讓她十分痛苦，也決定斷開這段不正當的關係。

廖女還提到，她不曉得楊男患有性功能障礙、正在接受治療，2人也沒有發生過性關係，加上她現在沒有工作、沒有收入，且是在不知情的情況下成為小三，精神撫慰金顯然過高。

楊男則說，從妻子所提的證據當中，只能證明他與廖女逛街、吃飯與牽手，不能證明有同宿、同遊、同居或是發生性行為，且他因為攝護腺肥大，2021年間開始就醫治療，並遵照醫囑服藥，不是為了與廖女發生性行為，才開始治療性功能障礙。

不過，橋頭地院法官審理後，不採信2人的說法，最後判楊男、廖女須連帶賠償新台幣30萬元，全案仍可上訴。