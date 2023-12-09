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國中女誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍票價」！北捷：依程序處理中

▲▼台北捷運。（圖／資料照）

▲女學生搭北捷誤刷弟弟悠遊卡，挨罰50倍車資。（示意圖／資料照）

記者柯振中／綜合報導

台北一名國中少女搭乘捷運時，不小心刷了弟弟的兒童卡，沒想到因此被要求補付50倍票價，金額總共1,000元，氣得家長出面投訴。對此，北捷則回應，目前依照程序處理當中。

這名女學生當天從西門捷運站乘車，準備返回三重，不過因為當時有多張卡片，刷卡時誤拿平常幫弟弟保管的兒童卡，因此被捷運站站務人員攔了下來、被要求繳納1,000元罰款。

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家長接到捷運站的電話，被通知女兒冒用悠遊卡，需要補差額，但直到回家才發現，罰單上竟是1,000元，令人感到生氣，明明女兒有澄清，是拿錯卡片，也有出示自己平時使用的悠遊卡，且若想要偷用優惠，搭公車時就會刷弟弟的卡，還可以省更多錢，為何要等到搭捷運才要刷兒童卡。

▼家長得知孩子挨罰1,000元，氣得出面投訴。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼台北捷運。（示意圖／ETtoday資料照）

家長認為，孩子現在才14歲，真的做錯事也該是口頭規勸，講不聽的話再開罰，這樣直接開出罰單，明顯執法過當。

對此，北捷則表示，《大眾捷運法》第49條規定，旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分之車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價五十倍之違約金，若是主張誤用，可以向公司反映，現在這起個案正在依照程序處理中。

 
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